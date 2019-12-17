Рогозин заявил о создании «лифта» на Луну за «колоссальные средства»

11:46

В рамках поездки на космодром Восточный, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах строительства универсального лифта на Луну.

Речь идет об универсальном посадочном модуле, который позволит доставлять на Луну грузы с ее орбиты.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», - цитирует Рогозина ТАСС.

Также глава госкорпорации отметил, что «для оправдания тех колоссальных средств, которые потребуются для реализации» проекта, очень важна его коммерциализация.

В настоящее время в космос рвутся множество стран, которые хотели бы создать аппарат, но не знают, как его доставить. Универсальный посадочный модуль смог бы решить данную проблему, считает Рогозин.

При этом не уточняется, сколько времени займет разработка и реализация данного проекта.