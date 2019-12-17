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Рогозин заявил о создании «лифта» на Луну за «колоссальные средства»

11:46 17.12.2019
Рогозин
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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В рамках поездки на космодром Восточный, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах строительства универсального лифта на Луну.

Речь идет об универсальном посадочном модуле, который позволит доставлять на Луну грузы с ее орбиты.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», - цитирует Рогозина ТАСС.

Также глава госкорпорации отметил, что «для оправдания тех колоссальных средств, которые потребуются для реализации» проекта, очень важна его коммерциализация.

В настоящее время в космос рвутся множество стран, которые хотели бы создать аппарат, но не знают, как его доставить. Универсальный посадочный модуль смог бы решить данную проблему, считает Рогозин.

При этом не уточняется, сколько времени займет разработка и реализация данного проекта.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 16:22
Гость: Сходи водички попей из Москва-реки,

возможно, найдёшь ответы на свои детские вопросы...
Может, даже живой останешься
17.12.2019, 14:34
Гость: Калаш

Либеральная зараза уже так расплодилась в России, что даже сталинские чистки не спасут страну, нужны будут гестаповские чистки!
17.12.2019, 14:13
Гость: stalker

Да уж, порулить "колоссальными средствами" господин Рогозин горазд. Правда пока особого прорыва не видно. Наверное потому, что деньги не туда уходят. Иначе как объяснить такое количество уголовных дел по космодрому "Восточный". Там мы видим "колоссальное воровство" и "колоссальные откаты".
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