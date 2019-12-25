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Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире

14:29 25.12.2019

Эксперты международной аналитической компании Counterpoint Research составили рейтинг самых популярных в мире смартфонов.


Iphone XR. Фото с сайта apple.com

Самым продаваемым устройством стал Apple iPhone XR. В третьем квартале текущего года его доля составила 3% от всех мировых продаж смартфонов.

Второе место занял смартфон Samsung Galaxy A10 (2,6%), а третье место досталось Samsung Galaxy A50 (1,9%).

Четвертое и пятое место достались смартфонам Oppo A9 и iPhone 11, которые заняли 1,6% рынка.


Изображение с сайта counterpointresearch.com

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Смартфоны и коммуникаторы
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