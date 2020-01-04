Где найти недорогие визитки на евро-бумаге

00:06

Визитная карточка – важная часть образа любого делового человека

Без нее сложно представить современный корпоративный этикет. Визитки сообщают заинтересованным лицам о сфере деятельности компании, содержат контактную информацию. Они имеют разное исполнение, размер и качество.

Типография предлагает заказать недорогие визитки на евро-бумаге. Качественный дизайн, соответствие сфере деятельности клиента, интересные предложения и оригинальность - основа работы над визитками.

Классическая визитка

Визитка, в своем классическом виде включает следующие сведения:

1. Имя полностью или инициалами.

2. Фамилия.

3. Номер телефона организации, рабочий и/или личный.

4. Адрес корпоративного сайта.

По наличию и содержимому визитки собеседник может определить репутацию компании, уровень значимости персоны.

Виды визиток

Для повышения уровня рекламной конверсии изготавливают карточки:

• с именем и фамилией на русском языке (для тех, кто может обращаться по имени);

• с именем, отчеством и фамилией для остальных лиц;

• с корпоративными данными;

• на английском языке.

Согласно международной практике карточки заполняются с одной стороны. На обороте можно оставлять заметки.

Как правильно писать адрес, телефон и сайт на визитке?

В связи с небольшой площадью для размещения информации, мелочей в оформлении визитных карточек нет. При указании адреса компании следует придерживаться такого порядка:

1. Индекс.

2. Страна.

3. Населенный пункт.

4. Улица, дом.

На иностранных визитках обратный порядок указания адреса. Названия улиц не переводятся.

Принцип написания адреса как на почтовых отправлениях здесь не действует.

При указании телефона необходимо использовать международный формат, начинающийся с +7. Затем пишется код города или региона. Для иностранных партнёров его нужно отделить скобками. Цифры номера разделяются пробелами или дефисами.

Что касается почты и сайта, то допускается использование слов "Internet" и "E-mail". Название сайта пишется без использования заглавных букв и подчеркивания.

Материалы

Направление деятельности, степень известности организации, креативность руководства отражаются во внешнем исполнении карточки. Серьезность отношения к деловым деталям определяют фирменный стиль. Его особенностью может стать материал:

• бумага;

• пластик;

• качественная евро-бумага;

• специальный картон;

• дерево;

• металл.

Чаще всего визитки печатают на бумаге. Это самый известный и популярный материал. Дерево или металл используются для спецзаказов. В любом случае, без работы дизайнера здесь не обойтись. Даже если внешний вид самостоятельно спроектированной визитки достаточно хорош, стоит показать ее профессионалу.



Если вы ищете в Москве: где дешевле купить визитки, то сообщаем, что качественные и недорогие визитки можно заказать в любой современной компании, например Starprint.