Как сделать интересное аудиопоздравление

19:27

Лучший подарок – тот, что сделан своими руками. Ну, или голосом

Сюрприз близкому человеку в виде аудиопоздравления способен порадовать даже тех, кого не удивить ценными материальными подарками. Сделать вокальное поздравление или аудиооткрытку можно несколькими способами. Каждый из них обладает как плюсами, так и недостатками. Как можно записать интересное аудиопоздравление – сейчас разберемся.

Записать трек на компьютере

Имея ПК, оснащенный микрофоном, можно самостоятельно записать аудиопоздравление. Все зависит от уровня ваших навыков и фантазии. Можно просто использовать программу звукозаписи, чтобы произнести пожелания и что-то напеть. Можно записать аудиотрек, наложить его на какое-то видео или смонтировать ролик с фотографиями. Все зависит от желаний и умений. Это и есть главный недостаток, ведь искать и осваивать программы нужно самому. Без хорошего оборудования тоже сложно, ведь качество записи обычного разговорного микрофона часто оставляет желать лучшего.

Пойти в караоке-клуб

Чтобы не терять время на освоение нужных навыков и монтаж поздравления, можно пойти в караоке-клуб, который предоставляет услуги записи выступлений. Выберите песню, произнесите короткое поздравление и пойте. Сотрудники заведения запишут ваше выступление и скинут запись на накопитель или перешлют онлайн. Такой вариант стоит денег, но главной проблемой является редкость услуги. Далеко не все караоке-бары используют оборудование, позволяющее писать выступления, поэтому придется искать подходящее заведение.

Использовать караоке для дома

Чтобы не заморачиваться с программами, не искать клуб и не терять время, можно купить караоке с функцией звукозаписи. Хорошая система стоит недешево, но с ней вы получите возможность записывать поздравления хоть ежедневно. Кроме того, караоке – это позитивный и полезный для здоровья вид отдыха. Купив систему для дома, вы сможете совершенствовать вокальное мастерство и петь, когда есть настроение для этого, а не когда появилась возможность пойти в караоке-бар.

Обратиться в студию

Чтобы записать поздравление по высшему разряду, вы можете обратиться в профессиональную студию звукозаписи. Специалисты сделают за вас основную работу, качественно смонтируют запись, устранят недостатки вокального мастерства с помощью программных эффектов и предоставят готовый трек. По заказу клиента студия может сделать клип на основе видео или фото, наложить слова, чтобы виновник торжества мог подпевать вам при прослушивании записи, в общем, любой каприз в пределах разумного.

Единственным, но существенным недостатком метода является финансовый вопрос. Студийная запись стоит немало, и чем оригинальнее идея – тем больше предстоит выложить.