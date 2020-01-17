Как советские войска освободили Варшаву

17 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова освободили столицу Польши. Ныне подвиг советских воинов в Польше оболган или забыт

Агония Третьего рейха. 75 лет назад войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, включая 1-ю армию Войска Польского, освободили столицу Польши – Варшаву. Город находился под властью гитлеровцев с 28 сентября 1939 года.



Жители Варшавы встречают воинов-освободителей — бойцов Красной и 1-й Польской армий. Польша. 21 января 1945 г. Фото: Б. Пушкин. РГАКФД. Арх. № 0-256097

Общая ситуация перед сражением

В сентябре 1939 года Польша была оккупирована немецкими войсками. Некоторые регионы Польши (Познань, польское Поморье и др.) были аннексированы и включены в состав Рейха, на остальных польских территориях создано Генерал-губернаторство. Одни поляки смирились с оккупацией и даже вступали в ряды вермахта, полиции, другие пытались сопротивляться.

За освобождение Польши боролись формирования различной политической ориентации: Гвардия Людова (военная организация Польской рабочей партии); просоветская Армия Людова (образована 1 января 1944 года на основе Гвардии Людовой); Армия Крайова (подчинялась польскому правительству в изгнании в Лондоне); Крестьянские батальоны (батальоны хлопские); различные партизанские отряды, в том числе и под командой советских офицеров.

Польское сопротивление ориентировалось либо на Запад – Армия Крайова (АК), либо на СССР – Гвардия и затем Армия Людова. Отношение представителей АК к вступившим на территорию Польши русским войскам было враждебное.

Маршал Рокоссовский вспоминал, что офицеры-аковцы, носившие польскую форму, держались надменно, отвергали предложение о взаимодействии в боях против гитлеровцев, заявляя, что АК подчиняется только польскому правительству в Лондоне.

Поляки говорили: «Против Красной армии оружие применять не будем, но и никаких контактов иметь не хотим».

В реальности польские националисты неоднократно были отмечены в противодействии частям Красной Армии, совершали террористические акты и диверсии в советском тылу. Аковцы выполняли указание правительства в Лондоне. Они пытались освободить часть Польши с Варшавой и восстановить польское государство.

1 августа 1944 г. Армия Крайова в соответствии со своим планом под кодовым названием «Буря» подняла восстание в Варшаве, чтобы освободить её без помощи русских и обеспечить польскому эмигрантскому правительству возможность вернуться в страну.

В случае успеха восстания польское правительство в Лондоне могло получить сильный политический аргумент против просоветской Крайовы Рады Народова – организации польских национально-патриотических сил, созданной в январе 1944 г. И Польского комитета национального освобождения, созданного 21 июля 1944 года в Москве как дружественного СССР временного правительства Польши после вступления советских войск на её территорию.

Польский комитет планировал строить народно-демократическую Польшу. То есть шла борьба за будущее Польши. Часть польского общества выступала за прошлое: «Запад нам поможет», русофобию, восстановление старых порядок с господством прежней «элиты», класса собственников.

Другая часть поляков смотрела в будущее, видела в СССР образец для новой народно-демократической Польши.

В итоге авантюра польского правительства в изгнании и командования АК провалилась. Немецкий гарнизон оказал сильное сопротивление. Он был усилен частями СС и полиции, доведён до 50 тыс. группировки.

1-й Белорусский фронт, обескровленный тяжелыми боями в Белоруссии и восточных районах Польши, с растянутыми коммуникациями, отставшими тылами, не смог с ходу форсировать Вислу и оказать существенную помощь восстанию в Варшаве.

2 октября командование АК капитулировало. Восстание, длившееся 63 дня, потерпело крах. Левобережная Варшава была почти полностью разрушена.

Варшавско-Познанская наступательная операция

Советская Ставка в рамках стратегической Висло-Одерской операции подготовило Варшавско-Познанскую операцию. В началу января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова занимали рубеж по реке Висла (от Сероцка до Юзефува), удерживая на её западном берегу плацдармы в районах Магнушева и Пулавы.

В состав 1-го БФ входили: 47-я, 61-я, 5-я ударная, 8-я гвардейская, 69-я, 33-я и 3-я ударная армия, 2-я и 1-я гвардейские танковые армии, 1-я армия Войска Польского, 16-я воздушная армия, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, 11-й и 9-й танковые корпус.

На варшавском направлении оборонялись войска немецкой 9-й полевой армии из состава группы армий «А».

Советское командование планировало расчленить группировку противника и разгромить её по частям. Главный удар наносили магнушевского плацдарма в направлении на Кутно – Познань, силами 61-й, 5-й Ударной, 8-й гвардейской армий, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий и 2-го гвардейского кавкорпуса.

Для развития успеха на главном направлении выдвигался второй эшелон фронта — 3-я ударная армия. Второй удар должны были нанести с пулавского плацдарма в направлении на Радом и Лодзь 69-я и 33-я армии, 7-й гвардейский кавкорпус.

Севернее Варшавы наступала 47-я армия, она должна была обойти польскую столицу в направлении на Блоне. 1-я армия Войска Польского получила задачу во взаимодействии с войсками 47-й, 61-й армий и 2-й гвардейской танковой армии разгромить варшавскую группировку вермахта и освободить польскую столицу. Первыми в город должны были войти польские части.

1-я польская армия была сформирована в марте 1944 года на базе 1-го польского корпуса который в свою очередь был развёрнут в августе 1943 года на основе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. В ряды армии зачислялись не только польские граждане, но и граждане СССР (преимущественно польского происхождения).

Советская сторона обеспечила армию вооружением, техникой и снаряжением. Её первым командующим стал генерал-лейтенант Зигмунт Берлинг. К началу Варшавской операции армией командовал генерал Станислав Поплавский и она насчитывала свыше 90 тыс. человек.

В июле 944 г. 1-я польская армия (4 пехотные и 1 зенитно-артиллерийская дивизии, 1 бронетанковая, 1 кавалерийская, 5 артиллерийских бригад, 2 авиаполка и другие части) начала боевые действия, находясь в оперативном подчинении 1-го Белорусского фронта.

Польские дивизии форсировали Западный Буг и вступили на территорию Польши. Здесь 1-я армия была объединена с партизанской Армией Людовой в единое Войско Польское. В сентябре польская армия освободила правобережное предместье Варшавы — Прагу и затем предприняла неудачную попытку форсировать Вислу, чтобы поддержать восстание в Варшаве.

Освобождение Варшавы

Варшавско-Познанская наступательная операция началась 14 января 1945 года. Передовые батальоны советских армий атаковали на магнушевском и пулавском плацдармах на фронте свыше 100 километров.

В первый же день части 61-й, 5-й ударной и 8-й гвардейской армий вклинились в оборону противника, а части 69-й и 33-й армий, 9-й и 11-й танковые корпуса прорвали оборону противника на глубину до 20 км. 15 – 16 января оборона противника была окончательно прорвана, брешь значительно расширена.

61-я армия под командованием генерал-полковника Белова обходила польскую столицу с юга. 15 января севернее Варшавы начала наступление 47-я армия генерал-майора Перхоровича.

16 января армия Перхоровича отбросила противника за реку Вислу и с ходу форсировала реку севернее Варшавы. В тот же день в полосе 5-й Ударной армии с плацдарма на левом берегу р. Пилица была введена в прорыв 2-я гвардейская танковая армия Богданова. Также в прорыв ввели 2-й гвардейский кавалерийский корпус Крюкова.

Наши танкисты совершили стремительный рейд на 80 км, охватывая правый фланг немецкого 46-го танкового корпуса. Армия Богданова вышла в район Сохачева и отрезая пути отхода варшавской группировке вермахта. Немецкое командование стало спешно отводить войска в северо-западном направлении.

16 января на варшавском участке фронта, после артиллерийской подготовки, пошли в наступление и польские части. Части 1-й польской армии форсировали Вислу, захватили плацдармы в райне Варшавы, и завязали бои на её окраинах.

На правом крыле 1-й армии Войска Польского 2-я пехотная дивизия, используя успех частей 47-й советской армии, начала переправу через Вислу в районе Кэмпы Келпинской и захватила плацдарм на западном берегу. Комдив Ян Роткевич быстро перебросил на западный берег главные силы дивизии. На левом крыле армии активные действия начались во второй половине дня атакой кавалерийской бригады (кавалеристы воевали как пехота).

Передовые отряды 2-го и 3-го уланских полков смогли зацепиться за противоположный берег и тесня гитлеровцев, захватить плацдарм. За ними переправились основные силы кавбригады полковника Радзивановича. Польские уланы развили первый успех и к концу дня освободили пригородные поселки Оборки, Опач, Пяски. Это облегчило движение 4-й пехотной дивизии.

В центре польской армии наступала 6-я пехотная дивизия полковника Г. Шейпака. Здесь поляки напоролись на особо упорное сопротивление противника. Первую попытку форсировать Вислу по льду днем 16 января гитлеровцы отбили сильным пулеметно-артиллерийским огнем. Возобновить наступление удалось только в темноте.

Наступление частей 61-й и 47-й армий с юга и севера облегчило и движение польской армии. Были освобождены Гура Кальвария и Пясечно. Стремительно шли вперед главные силы 2-й гвардейской танковой армии, немцы стали отводить войска из Варшавы.

В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й дивизии первым ворвался на улицы Варшавы. Уже через 2 часа он продвинулся до самой большой столичной улицы – Маршалковской. Вошли в город и другие войска – 4-я, 1-я и 4-я дивизии, кавбригада. Немцы оказали особенно упорное сопротивление в районе старой цитадели и Главном вокзале. Многие гитлеровцы, видя безнадежность положения, бежали или сдавались в плен, другие дрались до конца. К 3 часам Варшава была освобождена.

Таким образом, обойденная с юга и севера советскими армиями, танковой армией, сомкнувшей кольцо окружения в Сохачеве, немецкий варшавский гарнизон был добит ударами польских частей. Вслед за польской армией в Варшаву вошли части 47-й и 61-й армий.

Город был очень сильно разрушен во время Варшавского восстания и в ходе последних боев. Военный совет фронта докладывал Верховному Главнокомандующему: «Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву».

Марша Жуков вспоминал: «С ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв. Слушая рассказы жителей Варшавы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск».

Город был заминирован. Наши солдаты провели большую работу по обезвреживанию немецких мин и боеприпасов.

В ходе 4-дневного наступления войска 1-го БФ нанесли поражение главным силам 9-й немецкой армии. Прорыв вражеской обороны, начавшийся на трех направлениях, к 17 января слился в единый удар на всем 270-километровом участке фронта.

Первый этап Висло-Одерской операции, в ходе которого была освобождена польская столица – Варшава, был успешно завершен. Остатки разгромленных под ударами наших войск спешно отходили на запад.

Немецкое командование пыталось выправить ситуацию вводом в бой резервов (19-я и 25-я танковые дивизии и часть сил 10-й моторизованной), но они были разбиты, оказать серьёзного влияния на исход битвы не смогли и также отступали.

Однако немцы снова показали высокий боевой класс – армиям Жукова не удалось окружить и уничтожить главные силы немецких 46-го танкового корпуса (в районе Варшавы) и 56-го танкового корпуса (между магнушевским и пулавским плацдармами). Немцы смогли избежать полного уничтожения.



Парад Первой армии Войска Польского в освобожденной Варшаве. 19 января 1945 г. Фото с сайта wikimedia.org

Память о победе

За освобождение Варшавы 9 июня 1945 года была учреждена награда – медаль «За освобождение Варшавы». Медалью «За освобождение Варшавы» награждались непосредственные участники штурма и освобождения Варшавы в период 14-17 января 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении столицы Польши.

Интересно, что Сталин после войны смог провести уникальную операцию и обезвредил «польский таран», который многие столетия Запад натравливал на Русь-Россию. Польша стала другом и союзником Советского Союза. Два братских славянских народа процветали в общем социалистическом стане.

В память о победе над общим врагом и как символ боевой дружбы двух братских армий в Праге, пригороде Варшавы, 18 ноября 1945 года был воздвигнут гранитный монумент. Памятник советско-польскому братству по оружию, в народе названный «Четверо спящих».



Памятник советско-польскому братству по оружию (Варшава). Фото Cezary Piwowarski с сайта wikimedia.org

Там были изображены два советских и два польских солдата. На граните на двух языках, польском и русском, высечены слова: «Слава героям Советской армии – товарищам по оружию, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость польского народа!» В 2011 году памятник был демонтирован.

К сожалению, в настоящее время польское правительство забыло уроки прошлого, как погибла Первая и Вторая Речь Посполитая. Польшу снова превращают во врага России, стратегический форпост Запада на востоке Европы, направленный против русских.

Варшава строит своё будущее за счёт поглощения обломков русского мира (частей Белой и Малой Руси). Историю Великой войны переписали и изолгали. Теперь освобождение Польши советскими воинами – это «новая оккупация».

Жертвы почти 580 тыс. советских воинов, которые в 1944–1945 гг. отдали свои жизни за восстановление польского государства, преданы забвению или оплёвываются. Гитлер и Сталин, Рейх и СССР поставлены на одну доску. Преступления предвоенной польской верхушки преданы забвению, либо восхваляются.