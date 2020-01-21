Проверка стоимости достройки Восточного обойдется «Роскосмосу» в 255 млн

18:31

Проверка достоверности цен на завершение строительства первой очереди космодрома Восточный обойдется в 255 миллионов рублей.

Такую сумму «Роскосмос» намерен потратить на обследование недостроенных объектов, а также проверить стоимость работ по завершению их строительства.

Соответствующее распоряжение было дано главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным. Инспекция должна быть завершена до 1 июля 2020 года. Заниматься экспертизой будет АО «Ипромашпром» (единственный исполнитель), получившее контракт на 254,8 млн рублей.

По информации РИА Новости, деньги Роскосмос выделит из собственного бюджета.

Согласно данным на сайте госзакупок, по состоянию на конец прошлого года, строительство жилого фонда и инфраструктуры в Циолковском для сотрудников Восточного завершено на 72%, на 28% достроен комплекс хранения компонентов ракетного топлива, а строительство дорог завершено на 93%. Всего речь идет о девяти «недостроях».