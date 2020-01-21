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Проверка стоимости достройки Восточного обойдется «Роскосмосу» в 255 млн

18:31 21.01.2020
Рогозин
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Проверка достоверности цен на завершение строительства первой очереди космодрома Восточный обойдется в 255 миллионов рублей.

Такую сумму «Роскосмос» намерен потратить на обследование недостроенных объектов, а также проверить стоимость работ по завершению их строительства.

Соответствующее распоряжение было дано главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным. Инспекция должна быть завершена до 1 июля 2020 года. Заниматься экспертизой будет АО «Ипромашпром» (единственный исполнитель), получившее контракт на 254,8 млн рублей.

По информации РИА Новости, деньги Роскосмос выделит из собственного бюджета.

Согласно данным на сайте госзакупок, по состоянию на конец прошлого года, строительство жилого фонда и инфраструктуры в Циолковском для сотрудников Восточного завершено на 72%, на 28% достроен комплекс хранения компонентов ракетного топлива, а строительство дорог завершено на 93%. Всего речь идет о девяти «недостроях».

Темы: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 05:29
Гость: Пилот

А Рогозину все равно как деньги красть со стройки космодрома или с аудита они же не пахнут а лучше одновременно оттуда и отсюда все же в итоге идет в один карман его. Российские чинуши украдут хоть откуда сначала со стройки а потом еще и с проверки их кражи, учитесь жить. А потом будет назначено еще одно расследование почему так дорого и сколько в Роскосмосе украли уже с аудита. И так до бесконечности будут доить недостроенный космодром засылая разные комиссии и депутатов откусить от пирога и поживиться за счет россиян.
21.01.2020, 22:29
Гость: Влад

Крутовато для аудита.
21.01.2020, 22:04
Гость: Юрий СПб

Кто не умеет воровать, того на должность не посадят.
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