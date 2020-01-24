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Эксперты рассказали: что важно знать, когда выбираешь гидрооборудование на тягач

13:53 24.01.2020

Важные аспекты подбора гидравлического оборудования

Гидрооборудование, продажа которого, помогла значительно повысить функциональные возможности специализированной техники и сделать её более универсальной, тем самым повысить её востребованность, за умеренные денежные затраты. Благодаря гидрофикации, тягачи смогли, активно применятся для разгрузо-погрузочных и передвижных работ, где, до этого, можно было использовать, только специализированную технику, под каждый вид работ. Также появилась возможность устанавливать устройства автокранов и кранов манипуляторов, и других видов гидравлического оборудования на спецмашины. Как правило, гидравлическая система тягача состоит из таких комплектующих, как:

  • - гидронасоса и гидрораспределителя;
  • - фитинга, шланга и клапанов;
  • - вала и коробки отбора мощности;
  • - рукава высокого давления;
  • - гидравлического бака;
  • - и конечно, же каждая система должна быть оснащена системой управления.

 

Купить гидромотор хода и другие комплектующие гидравлической системы тягача — не составит особого труда, но вот, чтобы все элементы гидросистемы были правильно подобраны — это, уже дело, посложнее будет, так как, есть свои особенности.

Важные аспекты подбора гидравлического оборудования

Гидрооборудование купить в России можно в специализированных магазинах, одним из таких есть и "Гидролидер". Многие специалисты, а также эксперты компании "Гидролидер" рекомендуют, перед приобретением гидравлического оборудования нужно:

  • - знать технические параметры тягача, его марку и модель;
  • - знать технические характеристики требуемого гидравлического оборудования и его совместимость со спецмашиной;
  • - знать, в каких климатических условиях предстоит использовать оборудование;
  • - учесть степень предполагаемой нагрузки и производительность устройства, гидравлического оборудования;
  • - следовать советам и рекомендациям людей, достаточно, опытных в гидравлики, можно даже обратится за консультацией к менеджерам магазина, в котором собственно, будет производиться покупка гидравлического оборудования;
  • - обратить внимание на ремонтопригодность и гарантийное обслуживание гидравлического оборудования.

 

Конечно, для каждого из устройств гидравлической системы, перечень аспектов, которые влияют на выбор, будет больше, но мы постарались подготовить самые основные, и не менее важные факторы для подбора устройств гидросистемы на тягач.

Важно знать, что правильно подобранное устройство — это залог долгой и производительной работы, не только отдельного устройства, но и всей гидравлической системы спецмашины.

Темы: Технологии, Наука и техника
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