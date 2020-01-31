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СМИ сообщили о приостановке поставок китайских смартфонов в Россию

11:40 31.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Китайские производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple на две недели приостановили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, компании разослали своим партнерам письма с информацией о том, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность дальнейшего переноса сроков.

Однако, как уверили в ряде компаний, смещение графика поставок не скажется на наличии смартфонов и не будет заметно для конечного потребителя.

В свою очередь ритейлеры также пока не ожидают дефицита поставок. Так, директор департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павул Вьюков заявил, что задержки в две недели не окажут воздействия на российский рынок. Негативные последствия (в виде повышения цен на смартфоны на 10-15%, которые приведут к снижению спроса) могут наступить только после месяца-полутора.

В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, у них также высокая температура, кашель и боль в горле.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Его обнаружили в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии. В связи с этим ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Темы: Китай, Смартфоны и коммуникаторы, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 17:06
Гость: Виктор

Да у вас, с вашим Зеленским уже и не осталось ничего, кроме лучины! А когда-то строили корабли, самолеты и ракеты! А Россия имеет собственные процессоры Байкал, Эльбрус, Модуль, свои смартфоны Яндексфон, свои планшеты Аквариус, свои ноутбуки, свои твердотельные диски, свои материнские платы, свои Операционные Системы. Хорошо бы, вообще, перекрыть поток китайским смартфонам и прочей электроники, это подстегнуло бы наращивание массового собственного производства! Как это случилось с сельским хозяйством, перекрытие импорта продовольствия, вызвало резкий подъём в России сельхоз производства. И теперь Россия уже 4 года держит 1 место в мире по экспорту пшеницы и производит гречки больше всех в мире, на 2 месте Китай.
31.01.2020, 16:59
Гость: Виктор

А как же пиндосы обойдутся без китайской экономики, где они харчеваться будут? Ведь у них всё на свете, от штанов и кроссовок до бытовой техники, смартфонов, компьютеров ВСЁ из Китая! Свои только пиво, чипсы и женщины с низкой социальной ответственностью! Заметьте, что прекращены поставки в Россию и бренда Эппл! Потому что и Эппл производится и разрабатывается не в США, а китайскими инженерами и рабочими на китайских заводах!
31.01.2020, 15:55
Гость: "Чудо" деиндивидуализации Америки дало плоды! ;-)))))))))

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