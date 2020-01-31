СМИ сообщили о приостановке поставок китайских смартфонов в Россию

11:40

Китайские производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple на две недели приостановили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, компании разослали своим партнерам письма с информацией о том, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность дальнейшего переноса сроков.

Однако, как уверили в ряде компаний, смещение графика поставок не скажется на наличии смартфонов и не будет заметно для конечного потребителя.

В свою очередь ритейлеры также пока не ожидают дефицита поставок. Так, директор департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павул Вьюков заявил, что задержки в две недели не окажут воздействия на российский рынок. Негативные последствия (в виде повышения цен на смартфоны на 10-15%, которые приведут к снижению спроса) могут наступить только после месяца-полутора.

В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, у них также высокая температура, кашель и боль в горле.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Его обнаружили в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии. В связи с этим ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.