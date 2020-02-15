Как привлечь подписчиков в инстаграм самостоятельно и стоит ли этим заниматься?
Это площадка собрала вокруг себя миллионы предпринимателей со всего мира, позволяя им практично использовать странички в целях продаж, а также для успешного продвижения различных товаров или услуг. Другие более продвинутые пошли куда дальше, открывая онлайн магазины на просторах этой социальной сети. Иные не преследуют цели, что б у них что-то купили, они несут в массы актуальную информацию или свежие новости. Так или иначе, рано или поздно каждый начинает понимать: взаимосвязь между количеством подписчиков и успешного развития бизнес плана более, чем очевидна. Тогда то и возникает дилемма:что необходимо сделать для увеличения тех самых подписчиков?
Как привлечь подписчиков самостоятельно и стоит ли этим заниматься?
Создатели Инсты когда-то и не думали, что их детище станет не хранилищем красивых фоток, а полноценной соцсетью. Но ход событий был предопределен, за счёт неимоверной популярности - теперь это одна из перспективных площадок для монетизации и ведения бизнеса. Итак, какие шаги важны, если ты своими руками планируешь сделать аккаунт работающий "в режиме прибыли 24/7"? Как выстрелить в яблоко, создав на своей странице живую аудиторию, где водятся подписчики в инстаграм? Более простой путь, воспользоваться специализированными сервисами, вроде http://instamer.com , но если вы желаете разобраться в процессе и сделать всё самостоятельно, то вам предстоит ряд действий:
1. Определяем цель, выбирая ту аудиторию, которая в первую очередь потенциальный покупатель или читатель;
2. Далее нужно будет собрать базу, учитывая интересы аудитории;
3. Решаем, какая тематика контент-плана нужна страничке;
4. Заполняем страницу - фото, видеоконтент:все это должно привлекать людей;
5. Оформление и хештеги - не забываем про эти пункты ни на минуту;
6. Постинг - он непременно должен быть ежедневным и по плану;
А будет ли после всего этого прирост подписчиков? Посты, массфолловинг, хештеги, если все пункты выше были верно проделаны, то вполне.
Кроме вышеперечисленного, есть ещё аспекты инстаграмной жизни, способные увеличить число подписчиков:
- Массовая подписка или массфолловинг;
- Массовое проставление лайков или масслайкинг;
- Взаимопомощь друг другу - взаимная реклама;
- Упрощенный или усложненный таргетинг;
- Конкурсы, розыгрыши и призы - способ привлечения, который всегда работал и прочие.
Тогда почему, если на первый взгляд все так просто, и, казалось бы, каждый может накрутить подписчиков, успешных блогеров не так и много? Ответ прост. И программы с приложениями в виде крутых - платных или бесплатных сервисов никто не отменял. Они заняли свою нишу по праву, их польза очевидна.