Как привлечь подписчиков в инстаграм самостоятельно и стоит ли этим заниматься?

14:17

Инстаграм сегодня больше, чем просто красивая картинка

Это площадка собрала вокруг себя миллионы предпринимателей со всего мира, позволяя им практично использовать странички в целях продаж, а также для успешного продвижения различных товаров или услуг. Другие более продвинутые пошли куда дальше, открывая онлайн магазины на просторах этой социальной сети. Иные не преследуют цели, что б у них что-то купили, они несут в массы актуальную информацию или свежие новости. Так или иначе, рано или поздно каждый начинает понимать: взаимосвязь между количеством подписчиков и успешного развития бизнес плана более, чем очевидна. Тогда то и возникает дилемма:что необходимо сделать для увеличения тех самых подписчиков?

Как привлечь подписчиков самостоятельно и стоит ли этим заниматься?

Создатели Инсты когда-то и не думали, что их детище станет не хранилищем красивых фоток, а полноценной соцсетью. Но ход событий был предопределен, за счёт неимоверной популярности - теперь это одна из перспективных площадок для монетизации и ведения бизнеса. Итак, какие шаги важны, если ты своими руками планируешь сделать аккаунт работающий "в режиме прибыли 24/7"? Как выстрелить в яблоко, создав на своей странице живую аудиторию, где водятся подписчики в инстаграм? Более простой путь, воспользоваться специализированными сервисами, вроде http://instamer.com , но если вы желаете разобраться в процессе и сделать всё самостоятельно, то вам предстоит ряд действий:

1. Определяем цель, выбирая ту аудиторию, которая в первую очередь потенциальный покупатель или читатель;

2. Далее нужно будет собрать базу, учитывая интересы аудитории;

3. Решаем, какая тематика контент-плана нужна страничке;

4. Заполняем страницу - фото, видеоконтент:все это должно привлекать людей;

5. Оформление и хештеги - не забываем про эти пункты ни на минуту;

6. Постинг - он непременно должен быть ежедневным и по плану;

А будет ли после всего этого прирост подписчиков? Посты, массфолловинг, хештеги, если все пункты выше были верно проделаны, то вполне.

Кроме вышеперечисленного, есть ещё аспекты инстаграмной жизни, способные увеличить число подписчиков:

- Массовая подписка или массфолловинг;

- Массовое проставление лайков или масслайкинг;

- Взаимопомощь друг другу - взаимная реклама;

- Упрощенный или усложненный таргетинг;

- Конкурсы, розыгрыши и призы - способ привлечения, который всегда работал и прочие.

Тогда почему, если на первый взгляд все так просто, и, казалось бы, каждый может накрутить подписчиков, успешных блогеров не так и много? Ответ прост. И программы с приложениями в виде крутых - платных или бесплатных сервисов никто не отменял. Они заняли свою нишу по праву, их польза очевидна.