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Основателю «Т-Платформы» предъявили обвинение в мошенничестве

21:51 19.02.2020
Всеволод Опанасенко
Всеволод Юрьевич Опанасенко. Фото с сайта wikimedia.org
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Генеральному директору компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко предъявлено новое обвинение.

«Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко, несмотря на изменение обвинения предпринимателю. Согласно решению суда, бизнесмена продолжат держать в СИЗО, в котором он находится уже почти год. Сегодня же стало известно, что следствие предъявило Опанасенко обвинение в окончательной редакции. Теперь его обвиняют не по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»), а по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», - цитирует агентство «Москва» слова адвоката Дмитрия Лешкова.

Напомним, в марте 2019 года в отношении Опанасенко и экс-руководителя департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова было возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Следствие считает, что компания «Т-Платформы» поставила для МВД не отвечающее требованиям оборудование. Сумма госконтракта составила более 350 млн руб. и была квалифицирована как причиненный государству ущерб.

При этом защита Опанасенко отмечает, что следствие не обращает внимание на доказательства того, что МВД получило процессоры «Байкал-Т-1» (разработаны «Т-Платформами») и использует их для своей работы. Например, именно на этих компьютерах происходит сдача экзаменов на водительские удостоверения.

С 2016 по 2018 годы по госконтракту МВД было поставлено несколько тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест с процессором «Байкал-Т-1».

Опанасенко и Александров виновными себя не считают. При этом предприниматель считает, что уголовное дело является попыткой отобрать у него бизнес.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Рейдерские захваты и передел собственности, МВД России
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 22:23
Гость: Pupsik

Один и немногих предпринимателей, которые делают что-то высокотехнологичное и то посадили. Явно по наводке из Кремля. Ведь там должны сделать все, чтобы РФ только ресурсами торговла. А такая компания у путинцев и их американских хозяев - бельмо на глазу.
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