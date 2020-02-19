Основателю «Т-Платформы» предъявили обвинение в мошенничестве

21:51

Генеральному директору компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко предъявлено новое обвинение.

«Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко, несмотря на изменение обвинения предпринимателю. Согласно решению суда, бизнесмена продолжат держать в СИЗО, в котором он находится уже почти год. Сегодня же стало известно, что следствие предъявило Опанасенко обвинение в окончательной редакции. Теперь его обвиняют не по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»), а по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», - цитирует агентство «Москва» слова адвоката Дмитрия Лешкова.

Напомним, в марте 2019 года в отношении Опанасенко и экс-руководителя департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова было возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Следствие считает, что компания «Т-Платформы» поставила для МВД не отвечающее требованиям оборудование. Сумма госконтракта составила более 350 млн руб. и была квалифицирована как причиненный государству ущерб.

При этом защита Опанасенко отмечает, что следствие не обращает внимание на доказательства того, что МВД получило процессоры «Байкал-Т-1» (разработаны «Т-Платформами») и использует их для своей работы. Например, именно на этих компьютерах происходит сдача экзаменов на водительские удостоверения.

С 2016 по 2018 годы по госконтракту МВД было поставлено несколько тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест с процессором «Байкал-Т-1».

Опанасенко и Александров виновными себя не считают. При этом предприниматель считает, что уголовное дело является попыткой отобрать у него бизнес.