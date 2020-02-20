Железобетонные сваи — что такое и для чего нужны

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Сваи с ростверком отлично справляются с поставленной задачей

Основная информация

В настоящий момент забивные сваи с ростверком крайне часто используют при создании фундамента. Такая конструкция распределяет нагрузку на глубокие слои грунта. Из-за этого можно осуществлять строительство даже на проблемных участках. Кроме того, железобетонные сваи выделяются относительной дешевизной, что способствует постоянному увеличению их популярности.

Особенности конструкции

Главная задача верхней части свайного фундамента (ростверка) заключается в том, чтобы распределить тяжесть несущих компонентов. Такая конструкция напоминает при сборке стол. Имеющаяся рама выполнена из железобетона. Она монтируется под стенами здания. Верхняя часть выглядит как балки, которые объединены оголовками. В настоящий момент железобетонные забивные сваи с ростверком используются при возведении:

- бань;

- зданий с малым количеством этажей;

- коттеджей;

- загородных домов.

В качестве конструкции в данном случае выступает монолитная лента. Рассматриваемый тип фундамента используется тогда, когда применение другого типа основания невозможно. К примеру, грунт может оказаться достаточно слабым. Тогда вам придется распределить тяжесть здания на более глубокие слои почвы. Сваи с ростверком отлично справляются с поставленной задачей. Они задействуются при строительстве зданий на сложном рельефе. Использование других типов оснований невозможно.

Основные типы ростверков

1. Монолитный. Представлен в виде бетонной ленты с арматурами. Она выступает в качестве соединителя. Лишь в очень редких ситуациях вам может понадобиться ростверк в качестве сплошной плиты. Данный тип позволяет создать свайное основание максимально быстро и дешево.

2. Сборный. Создается из железобетонных балок. Берется как минимум несколько элементов различных конфигураций. Только после этого осуществляется замоноличивание.

3. Сборно-монолитные конструкции. Они представляют из себя смесь двух ранее озвученных видов.

Такие конструкции позволят вам начать строительство даже на почве с высоким содержанием глины. Современные сваи с ростверком можно встроить в нее без особых проблем. Они способны выдержать серьезные нагрузки. В некоторых случаях можно использовать данную конструкцию в качестве швеллера. Его применяют вместе с винтовыми опорами.