Российские ученые запатентовали систему доставки на Землю энергии из космоса

18:22

Московский радиотехнический институт Российской академии наук запатентовал систему передачи на Землю энергии с орбитальной солнечной электростанции.

Проект предполагает, что на высоте от 300 до 1000 километров будет развернута космическая солнечная электростанция, которая при пролете над наземным приемным пунктом с помощью микроволн будет передавать накопленную в аккумуляторах энергию.

«(…) энергоснабжение Земли из космоса может: 1. Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления и, в первую очередь, в труднодоступные и высокоширотные без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. 2. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу», - цитирует РИА Новости пояснение к патенту.

Отмечается, что в российском патенте указан похожий американский патент 1971 года, в котором впервые была выдвинута сама идея создания солнечной космической электростанции.

Тогда предполагалось, что станция будет находиться на высоте 36 000 километров (геостационарная орбита), что позволило бы ей все время находиться практически над одним и тем же участком Земли и таким образом обеспечить постоянную передачу энергии на Землю. Приемная станция в данном случая должна была бы находиться на экваторе. Российская система позволяет передавать энергию и в другие регионы Земли.

Ранее заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов уже рассказывал в интервью РИА Новости о работе российских ученых над орбитальным лазером с зеркалом-ретранслятором, позволяющим передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, например, в Арктику.