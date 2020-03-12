Что нужно знать об огнетушителях

12:57

Наиболее доступные в цене огнетушители заряжены водой или водным раствором

Назначение и конструкция огнетушителей

Как видно из названия, огнетушители применяются для ликвидации возгорания. Ареал использования данных устройств включает в себя самые разные объекты, начиная от жилых домов и квартир и, заканчивая торговыми центрами, а также различными предприятиями. Огнетушители представляют собой цилиндрические баллоны, внутри которых находится специальный состав под высоким давлением для нейтрализации возгорания.

Классификация огнетушителей

На сайте di01.ru можно найти большое разнообразие устройств для ликвидации возгорания. Отличаются изделия следующими критериями:

- вид огнетушащего компонента;

- способ доставки к месту возгорания;

- вид пускового устройства;

- объем емкости.

Вид огнетушащего компонента

Наиболее доступные в цене огнетушители заряжены водой или водным раствором. В настоящее время их практически не выпускают по причине низкой эффективности. Одним из наиболее эффективных огнетушащих веществ является углекислота. Она не только охлаждает зону возгорания, но и флегматизирует газ. Что касается огнетушителей, заправленных порошком, то они призваны ингибировать процесс горения, а также изолировать зону горения. Давление во всех без исключения баллонах нагнетается при помощи азота или двуокиси углерода.

Способ доставки к месту возгорания

Небольшие огнетушители доставляются к месту возгорания в руках. Изделия, обладающие крупными габаритами и большим объемом, уже оснащают колесиками и рукояткой. Для транспортировки необходимо лишь слегка наклонить баллон и передвигать до нужного места.

Вид пускового устройства

На сайте компании ДИ01 можно найти огнетушители, укомплектованные вентильными затворами, а также запорно-пусковыми системами. Последние признаны наиболее эффективными. Они позволяют начать тушение мгновенно при нажатии затвора. Что касается вентилей, то их необходимо в течение нескольких секунд раскручивать для подачи тушащего компонента.

Объем емкости

Данный критерий является одним из наиболее важных при выборе огнетушителя. Ручные модели имеют объем до 5 литров. Призваны нейтрализовать небольшой очаг возгорания. Изделия с объемом корпуса от 5 до 10 литров считаются промышленными. Используются на предприятиях, в офисах, магазинах, торговых центрах и не только. Огнетушители объемом от 10 литров комплектуются уже колесиками для удобства перемещения по территории или по объекту.

Принять во внимание, что данная продукция для ликвидации возгорания имеет срок службы. Как только он подойдет к концу, следует перезаправить огнетушитель или купить новое изделие.