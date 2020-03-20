Кабель и провод. Как отличить и что лучше выбрать?

23:14

В этой статье мы разберемся, в чем разница между кабелем и проводом. Это стоит сделать, чтобы не переплачивать при покупке расходных материалов для проводки, но, в то же время, не нарушать правила безопасности

Планируя монтаж проводки в доме/ квартире, в гараже или бане, нужно четко представлять различия между кабелем и проводом. Термины и определения даны в ГОСТ 15845-80. Эти виды электротехнической продукции отличаются не только по устройству, назначению, но и по стоимости.

Что такое кабель

По стандарту это изделие, конструктивно состоящее из некоторого количества (от одной до нескольких) отдельных токопроводящих жил (проводников), каждая из которых заключена в свою изоляцию. Вся конструкция находится в общей оболочке, внутри может заполняться наполнителем, а снаружи — покрываться броней. Одно из предназначений кабеля, в отличие от провода, — прокладка под водой или землей. Защитная оболочка некоторых разновидностей способна выдерживать агрессивное воздействие среды. Кроме того, кабель может быть экранированным или содержать внутри сердечник.

Материал жил

В зависимости от предназначения кабеля жилы изготавливаются из различных материалов

Что такое провод?

По ГОСТ это изделие, состоящее из проволок/ жил (от одной до нескольких), размещенных в общей оболочке из неметаллов, служит для передачи э/ э между звеньями монтажной цепи или между источником и электроприемниками. Наружная оплетка или обмотка изготавливается из волокон различных изолирующих материалов. Провод по ГОСТ 15845-80 не предназначен для прокладки под водой или землей.

Устройство

Конструктивно провод включает в себя токопроводящий проводник, по которой передается электрическая энергия, и изоляционной защиты. Многопроволочная жила – это несколько скрученных между собой проволок. Тогда как многожильный провод состоит из нескольких изолированных друг от друга жил.

Количество проводников может быть от одной (одножильный) до нескольких (более 3– многожильный) токопроводящих жил.

Изоляция:

- Покрытие лаком;

- Пластик;

- Бумага;

- Волокна шелка/ хлопка.

Чем отличается кабель от провода

Можно выбрать кабель, который предназначен для укладки в любой среде, вплоть до особо агрессивной. Оболочка такого изделия выдерживает значительный перепад температур, устойчива к коррозии, к механическим повреждениям. Провод же прокладывают в обогреваемых помещениях с соответствующим микроклиматом. Только в редких случаях, как, например, провод СИП – в условиях улицы, но и то в воздушной неагрессивной среде.

Дополнительная защита

Некоторые виды кабеля заполнены наполнителем из материала, устойчивого к возгоранию или выступающего как еще одна защитная оболочка. Провода такого элемента дополнительной защиты не имеют.

Изоляция

Как уже указывалось выше, каждая токопроводящая жила кабеля заключена в отдельную защитную изоляционную оболочку. В проводе вся скрутка отдельных жил или проводник заключается в изоляцию в виде оплетки или обмотки, но в некоторых типах изделий эта изоляционная оболочка отсутствует вовсе.

Поэтому можно сделать вывод: если в составе изделия отдельные жилы в изоляции и все вместе заключены в оболочку, то это кабель. В случае, когда скрутка проводников помещена в общую оплетку/ обмотку или без изоляции совсем, это провод.

Сфера применения

Все электромонтажные работы, проводимые в особо опасных условиях, в подземных коммуникациях ведутся посредством кабелей с защитной оболочкой, стойкой к механическим повреждениям и агрессивным средам.

Провода же применяют внутри квартир или теплых помещений. Снаружи рекомендуется использовать кабели.

Требования к кабельным изделиям

Провода и кабели должны изготавливаться по утвержденной технической документации, соответствовать стандартам, а конкретные марки продукции удовлетворять запросы ТУ.

Для конкретных марок кабельных изделий в ТУ указывают:

- количество и сечение проводников, мм2;

- толщина — изоляции проводников, оболочки, мм;

- предельные отклонения от этих параметров, мм;

- наружные размеры.

Требования к изоляции:

- плотное прилегание к токопроводящей жиле;

- удаление без повреждений как изоляционного слоя, так и полуды, проводника;

- отсутствие на поверхности –пор, трещин, включений инородного материала;

- сплошная отличительная расцветка, причем нанесение цвета должно быть прочным.

Срок эксплуатации проводов и кабелей согласно стандарту —не менее 15 лет.