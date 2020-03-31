Таяние ледника Антарктики грозит миру катастрофой

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Если ледник смоет в океан, то ученые предсказывают повышение уровня моря на 1,5 метра



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Ледник Денман за почти 30 лет потерял более 250 миллиардов тонн льда и ужался примерно на 5 километров.

Данный ледник располагается в каньоне на 3500 метров ниже уровня моря. Он отличается от других ледников своей плотностью, а также тем, что наклонен в противоположном направлении от океана, что играет большую роль.

Подобная форма, по мнению специалистов, позволяет более теплой океанской воде скользить вниз по склону и проникать к основанию ледника, подмывая его.

Если точка, при достижении которой данный ледник поплывет по океану, продолжит отступать до самого подледного бассейна Авроры, то ситуация может выйти из-под контроля. По мнению ученых, она обязательно встретит более толстый лед, что позволит растущему количеству талой воды вытекать в океан.

«Из-за формы земли под западной стороной Денмана существует потенциал для быстрого и необратимого отступления, - поясняет геолог NASA Вирджиния Бранкато, - а это означает существенное повышение уровня моря во всем мире».

Если же весь ледник смоет в океан, то ученые предсказывают повышение уровня моря на 1,5 метра. С учетом сопутствующих факторов и таяния других ледников подобная ситуация может обернуться настоящей катастрофой.