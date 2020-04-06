Mojo Vision выпустит контактные линзы с дополненной реальностью

19:45

Стартап Mojo Vision разрабатывает контактные линзы, оснащенные миниатюрными дисплеями с поддержкой функций дополненной реальности.



Фото с сайта mojo.vision

Линзы получат датчики движения и беспроводную связь со смартфоном, обеспечивающим распознавание образов и отображение в режиме реального времени дополнительной информации.

В настоящее время уже выпущен гибкий прототип дисплея. Согласно заявлениям создателей, на участке с диагональю менее 0,5 мм размещено порядка 70 000 пикселей.



Фото с сайта mojo.vision

Разработчики считают, что в будущем им также удастся выпустить устройство для людей с ослабленным зрением, пишет «Популярная механика». Таким людям линзы помогут увидеть более яркую и контрастную картину окружающего мира.