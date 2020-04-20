Названа вероятная дата презентации новых консолей Sony и Microsoft

12:55

Компании Sony и Microsoft могут провести презентацию консолей Xbox Series X и PlayStation 5 гораздо раньше, чем предполагалось ранее.



Фото с сайта gamingsociety.pl

Такое предположение сделал довольно популярный аналитик из игровой индустрии Даниель Ахмад. По его мнению, компании покажут свои новые устройства не в июне, а в мае текущего года, сообщает Ferra.ru.

По последним данным, обе игровые приставки должны появиться в продаже до конца 2020 года. При этом отмечается, что производители не переносили дату с «рождественских праздников текущего года». Вероятно, новые консоли станут доступны примерно в ноябре-декабре.