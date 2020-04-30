Корпорация Apple запатентовала «умные» автомобильные стекла

14:09

Корпорация Apple запатентовала «умные» стекла для автомобиля, которые, судя по описанию, смогут самостоятельно управлять своей светопроницаемостью и теплопроводностью.

Официально изобретение получило название «Система с настраиваемыми окнами». Предполагается, что между двумя стеклянными панелями будут использоваться несколько слоев, изменяя свойства которых можно будет менять температуру и освещенность салона.

Например, система сможет скрывать находящихся в салоне автомобиля людей от посторонних глаз, но при этом сохранит обзор изнутри автомобиля. Данная функция также может быть запрограммирована автоматически для использования на разных участках маршрута (необходимо проставить нужные геотеги).

Также новинка способна самостоятельно изменять свои параметры, чтобы обеспечить максимальный комфорт для водителя. Например, при выезде в направлении слепящего солнца, светопроницаемость лобового стекла будет автоматически снижена.