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Корпорация Apple запатентовала «умные» автомобильные стекла

14:09 30.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Корпорация Apple запатентовала «умные» стекла для автомобиля, которые, судя по описанию, смогут самостоятельно управлять своей светопроницаемостью и теплопроводностью.

Официально изобретение получило название «Система с настраиваемыми окнами». Предполагается, что между двумя стеклянными панелями будут использоваться несколько слоев, изменяя свойства которых можно будет менять температуру и освещенность салона.

Например, система сможет скрывать находящихся в салоне автомобиля людей от посторонних глаз, но при этом сохранит обзор изнутри автомобиля. Данная функция также может быть запрограммирована автоматически для использования на разных участках маршрута (необходимо проставить нужные геотеги).

Также новинка способна самостоятельно изменять свои параметры, чтобы обеспечить максимальный комфорт для водителя. Например, при выезде в направлении слепящего солнца, светопроницаемость лобового стекла будет автоматически снижена.

Темы: Apple, Новинки IT компаний
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Комментарии читателей
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30.04.2020, 17:25
Гость: Иван Иваныч

А вы утёрли лоб после очередного изобретения, и сразу на форум? К чему ваш квак?
30.04.2020, 15:43
Гость: сергей

Ваня Ваш удел кулаками махать после драки,а чтото внедрить в производство это не про вас.
30.04.2020, 15:02
Гость: Иван Иваныч

Ух ты. Я предвосхитил время. У меня очки меняли затемнение в зависимости от силы света, ещё лет 15 назад. Как то в последнее время мне американские открытия напоминают пародию на Копперфильда, где человек взмахивал палочкой и у него открывался мусорное ведро, в котором была педаль. Это и Маск и Apple.
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