Манга и манхва: из глубины веков в современность

18:53

Манга, слово, в переводе означающее «гротески или странные, весёлые картинки» – это японские комиксы, называемые также комикку

Их корни уходят в раннее японское искусство, хотя сам термин возник в конце XVII – начале XVIII веков. Однако форма, которая популярна на сегодня, появилась после Второй мировой войны и во многом под влиянием западных традиций. Поклонники манги – это японцы всех возрастов.

Специфика национальных вариантов и восприятия

Манхвой называются корейские комиксы и анимационные мультфильмы. Несмотря на сходство манги и манхвы, а также китайской маньхуа, у каждого вида искусства есть свои индивидуальные черты, выражающиеся в своеобразии текстов и графики.

Русскоязычная аудитория больше воспринимает мангу как детское чтение и мульты, и русские издатели особого разделения между мангой и манхвой не делают, называя оба вида искусства мангой. Такая специфика – нацеленность на детскую аудиторию – во многом связана с тем, что у японцев сюжеты манги во многом связаны с кровью и насилием, что не находит соответствующего спроса у русскоязычной аудитории.

Анимация, телесериалы и фильмы в Японии, Южной Корее и Китае создаются на основе сюжетов манги.

Болезненная зависимость, отношения одноклассников, путешествие сквозь мрак взросления, сказочные сюжеты – лишь немногие из сюжетов этого удивительного мира, распахнувшего свои двери перед нашими зрителями.

Быть или не быть?.. худым, красивым и классным…

Старшеклассники очень часто бывают увлечены манхвами про внешность. Стандартные ситуации, когда кто-то из подростков становится изгоем, терпит насмешки и издевательства из-за своей недостаточно прекрасной внешности, – тема, знакомая всем, как минимум, со стороны, как наблюдателю или участнику травли. Кому-то приходится быть её объектом. И животрепещущие вопросы – как сделать правильный выбор, лечь под нож хирурга, стать излишне активным пользователем косметики или что-то иное – становятся толчком для развития темы в художественном аспекте вопроса выживания. Манги о внешности – это отдельный мир!

И вновь по кругу…

Читать мангу Ублюдок FFF-ранга – это не просто погрузиться в бескрайний мир фэнтези, а соприкоснуться с удивительным персонажем Кан Хансу. Этому обычному парню из реала пришлось попасть в совершенно иную реальность и пробыть в ней десять мучительных лет. К кажущемуся окончанию этому срока ему удалось справиться с самим Дьяволом.

В табеле успеваемости от местных божеств, полученном по устранении всех препятствий на пути убийства Дьявола, стояла оценка F – за проявленный характер! Невероятным поворотом сюжета для главного героя стало возвращение на стартовую позицию: все приключения в мире фэнтези начались заново!..