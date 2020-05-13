Опубликован рейтинг мощнейших смартфонов в мире

12:03

Сайт AnTuTu опубликовал новый рейтинг производительности смартфонов за апрель текущего года.



Xiaomi Mi 10 Pro. Фото с сайта mi.com

Первое место досталось модели Mi 10 Pro от компании Xiaomi, который набрал в тесте 593 тысячи баллов. Второе место занял смартфон OnePlus 8 Pro с показателем 582 тысячи баллов, а замыкает тройку лидеров модель Xiaomi: Mi 10 - 580 тысяч баллов.

В десятку лидеров также попали флагманские смартфоны от компаний Samsung (четыре модели) и Asus.

Победитель рейтинга Xiaomi Mi 10 Pro имеет 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей (частота обновления 90 герц), чип Snapdragon 865, 8 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 (есть модели с 12 гигабайтами), 256 гигабайт встроенной памяти UFS3.0, 100-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов (есть поддержка быстрой зарядки, 50 ватт). Стоимость данного аппарата составляет от 5000 до 6000 юаней (52 - 62 тысячи рублей).

Отмечается, что Xiaomi сместила смартфоны компании Samsung, аппараты которой возглавляли рейтинг в марте.