Роскосмос заявил об отсутствии российских деталей на корабле Crew Dragon

16:49

Российские детали не используются в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска.

"Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК "Энергия") производства", - приводит ТАСС ответ пресс-службы Роскосмоса на просьбу прокомментировать информацию о том, что в этом узле использовались российские комплектующие.

При этом в госкорпорации пояснили, что ранее корабли США Space Shuttle оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Соответствующие узлы стыковки российского производства были установлены также на американском сегменте МКС. После завершения полетов шаттлов и разработки странами - участниками МКС международного стандарта по системам стыковки в РКК "Энергия" по контракту с "Боингом" был создан и изготовлен переходник с российского узла АПАС на стыковочный агрегат по международному стандарту.

"В дальнейшем компания Boeing дооснастила переходники элементами американского производства и установила их на российские агрегаты АПАС американского сегмента МКС. Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК "Энергия" обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2", - отметили в Роскосмосе.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. Успешная стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая.