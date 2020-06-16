Роскосмос займется производством аппаратов ИВЛ 

13:10

Предприятия Роскосмоса завершили процедуру оформления регистрационного удостоверения на новейший аппарат ИВЛ, предназначенный для машин скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Процедуру прошли Объединенная ракетно-космическая корпорация совместно с концерном «Аксион», сообщает издание "Взгляд".

Аппаратами ИВЛ заинтересовались несколько регионов России, некоторые ведомства и министерства. Летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, в дальнейшем концерн "Аксион" планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц, отметили в Роскосмосе.