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Роскосмос займется производством аппаратов ИВЛ 

13:10 16.06.2020
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Предприятия Роскосмоса завершили процедуру оформления регистрационного удостоверения на новейший аппарат ИВЛ, предназначенный для машин скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Процедуру прошли Объединенная ракетно-космическая корпорация совместно с концерном «Аксион», сообщает издание "Взгляд".

Аппаратами ИВЛ заинтересовались несколько регионов России, некоторые ведомства и министерства. Летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, в дальнейшем концерн "Аксион" планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц, отметили в Роскосмосе. 

Темы: Роскосмос
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