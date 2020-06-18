Операторы выступили против идеи строить 5G на отечественном оборудовании
Операторы связи выступили против предложения Минсвязи строить сети 5G на отечественном оборудовании, пишет газета "КоммерсантЪ".
По данным газеты, рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители государства и операторы связи, заблокировали предложение Минсвзязи.
По мнению представителей бизнеса, предложение Минсвязи не позволит запустить технологию 5G в России раньше 2025 года и приведет к существенному отставанию всех отраслей экономики страны от мировых лидеров, тогда как отказ от отечественного оборудования позволит пользоваться связью 5G уже с 2021 года.
Ранее Минсвязи предложило внести требование о строительстве сетей 5G исключительно на отечественном оборудовании в федеральный проект "Информационная инфраструктура", поставщиком оборудования может стать "Ростех".
Действующая редакция проекта предполагает, что уже в 2020 году связь поколения 5G должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 году — в пяти.