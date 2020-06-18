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Операторы выступили против идеи строить 5G на отечественном оборудовании

11:13 18.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Операторы связи выступили против предложения Минсвязи строить сети 5G на отечественном оборудовании, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным газеты, рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители государства и операторы связи, заблокировали предложение Минсвзязи.

По мнению представителей бизнеса, предложение Минсвязи не позволит запустить технологию 5G в России раньше 2025 года и приведет к существенному отставанию всех отраслей экономики страны от мировых лидеров, тогда как отказ от отечественного оборудования позволит пользоваться связью 5G уже с 2021 года.  

Ранее Минсвязи предложило внести требование о строительстве сетей 5G исключительно на отечественном оборудовании в федеральный проект "Информационная инфраструктура", поставщиком оборудования может стать "Ростех".

Действующая редакция проекта предполагает, что уже в 2020 году связь поколения 5G должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 году — в пяти.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Связь и телекоммуникации, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 17:00
Гость: славянин - России нужен русский Трамп

Операторы не хотят отечественные сети 5G? Согласен предлагаю ФСБ проверить этих самих операторов. И вообще почему эта лже-либеральная каста космополитов пытается превратить Россию в свою сырьевую колонию?
\\\\\\\\\\
Обьяснение простое - космополиты и крипто-троцкисты ввели негласный запрет на развитие России. Так легче им управлять послушной, зомбированной и нищей массой.
18.06.2020, 16:24
Гость: gvozd

а ТЫ спросил что ли, агент Кагала?
5Г Никому нафиг не нужен.
и это не только в рф, по всему миру так.
кто проталкивает это Г.. - Государство, левые и прочие трутни.
18.06.2020, 15:44
Гость: Хм

Нет набрали по блату по объявлению )
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