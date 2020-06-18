Операторы выступили против идеи строить 5G на отечественном оборудовании

11:13

Операторы связи выступили против предложения Минсвязи строить сети 5G на отечественном оборудовании, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным газеты, рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители государства и операторы связи, заблокировали предложение Минсвзязи.

По мнению представителей бизнеса, предложение Минсвязи не позволит запустить технологию 5G в России раньше 2025 года и приведет к существенному отставанию всех отраслей экономики страны от мировых лидеров, тогда как отказ от отечественного оборудования позволит пользоваться связью 5G уже с 2021 года.

Ранее Минсвязи предложило внести требование о строительстве сетей 5G исключительно на отечественном оборудовании в федеральный проект "Информационная инфраструктура", поставщиком оборудования может стать "Ростех".

Действующая редакция проекта предполагает, что уже в 2020 году связь поколения 5G должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 году — в пяти.