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Какая программа поможет отследить смартфон, если его украли?

19:05 22.06.2020

Приобретая дорогой смартфон, его владелец вполне справедливо рассчитывает на продолжительную эксплуатацию гаджета. 

Однако его ожидания могут не оправдаться. Статистика свидетельствует: около 30% мобильных устройств используются не более двух лет. В числе самых распространенных причин:

• утрата телефона вследствие собственной рассеянности;
• хищение дорогостоящей модели, ставшей объектом пристального внимания неблагонадежных граждан.

Потерять компактный гаджет можно в любом месте: дома, на работе в офисе или в общественном транспорте, в ресторане или баре. Гораздо хуже, если он оказывается добычей лиц с сомнительными намерениями. В этом случае все данные становятся достоянием посторонних, и предсказать варианты их несанкционированного использования очень сложно. Нередки случаи, когда с помощью чужого телефона снимались деньги с банковских карт, осуществлялись дорогие зарубежные звонки, а частные фотографии выкладывались в Интернет. А отвечать за последствия этих противоправных деяний приходилось владельцу устройства, на имя которого оформлен мобильный номер.

NeoSpy Mobile: удаленный контроль вашего смартфона


На случай потери или хищения телефона рекомендуется установить на него андроид-шпион NeoSpy Mobile. Она никак не обнаруживает своего присутствия в устройстве и не выдает уведомлений, но неизменно демонстрирует безотказную работу.

В числе основных функций NeoSpy Mobile:

• сохранение скринов экрана смартфона;
• поиск его местоположения по GPS;
• фиксация совершенных и принятых звонков;
• копирование сообщений и фотографий;
• опции клавиатурного шпиона.

При установке программы прошивка телефона остается неизменной, что исключает сбои в работе гаджета. Оплата за использование программного решения вносится ежегодно или каждый месяц. Для открытия программы следует набрать ряд чисел «12345» и кнопку вызова. Для удаления нужно найти в приложениях установку «Guard» и аннулировать ее действие. Подробнее о программе можно узнать, посетив сайт разработчика.

Преимущества установки NeoSpy Mobile


Благодаря программе вы сможете:

• пресечь любые попытки несанкционированного использования вашего телефона родными или коллегами;
• найти виновника хищения или лицо, присвоившее себе потерянный гаджет;
• уточнить местонахождение смартфона;
• записать содержание разговоров с использованием устройства;
• увидеть совершенные звонки и отправленные сообщения;
• осуществлять родительский контроль за ребенком, для которого приобретен телефон.

NeoSpy Mobile: защитите себя от неприятных происшествий из-за утраченного смартфона!
 

Темы: Технологии, Наука и техника
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