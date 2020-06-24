Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

13:38

Персональные данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram оказались в открытом доступе.

Как пишет РИА Новости, база данных, занимающая примерно 900 Мб была выложена на одном из форумов даркнета. С ее помощью можно узнать номера телефонов по никам пользователей. Также она содержит уникальные идентификаторы пользователей.

Редакция агентства проверила базу и обнаружила данные некоторых из своих сотрудников. Точное количество пользователей, чьи данные оказали скомпрометированы, не называется.

Отмечается, что около 70% скомпрометированных аккаунтов принадлежит пользователям Ирана, остальные - из России.

Как пояснили в пресс-службе мессенджера, от подобных утечек, к сожалению, не застрахован ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги.

Там также добавили, что с 2019 года пользователи могут скрыть свой номер от любых пользователей. Функция "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона" делает пользователя "невидимым" даже для тех, кто знает их номер, что затрудняет использование Telegram обычным пользователям, но позволяет полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона.

В Telegram отметили, что не менее 60% попавших в Сеть аккаунтов уже не актуальны.