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Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

13:38 24.06.2020

Персональные данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram оказались в открытом доступе. 

Как пишет РИА Новости, база данных, занимающая примерно 900 Мб была выложена на одном из форумов даркнета. С ее помощью можно узнать номера телефонов по никам пользователей. Также она содержит уникальные идентификаторы пользователей.

Редакция агентства проверила базу и обнаружила данные некоторых из своих сотрудников. Точное количество пользователей, чьи данные оказали скомпрометированы, не называется.

Отмечается, что около 70% скомпрометированных аккаунтов принадлежит пользователям Ирана, остальные - из России. 

Как пояснили в пресс-службе мессенджера, от подобных утечек, к сожалению, не застрахован ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги.

Там также добавили, что с 2019 года пользователи могут скрыть свой номер от любых пользователей. Функция "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона" делает пользователя "невидимым" даже для тех, кто знает их номер, что затрудняет использование Telegram обычным пользователям, но позволяет полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона.

В Telegram отметили, что не менее 60% попавших в Сеть аккаунтов уже не актуальны. 

Темы: Telegram
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 18:29
Гость: Старый евrей

Планета обезьян...
24.06.2020, 17:49
Гость: Время Ч.

Как дальше жить то?))
24.06.2020, 15:21
Гость: gvozd

о чем статья умалчивает, Почему Вдруг телега стала Требовать номер личного телефона?
ведь изначально телеграм спокойно Работал без Обязательного сбора персональной информации - это появилось После бегства дурова на запад, через короткое время.
а ларчик просто открыатся - это Требование навязанное Всем мессенджерам на западе американскими спецслужбами.
то есть телеграм Государство Обязало вести слежку за пользователями.
с какого конца не начинай плясать, всегда приходишь к Одной Проблеме - враждебной к Людям деятельностью Государства..
которое Якобы представляяет наши интересы, а на самомд деле держит нас под контролем как заключенных.
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