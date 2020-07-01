Российская станция «Венера-Д» снимет панораму поверхности Венеры

11:39

Предыдущая программа исследования Венеры была реализована в СССР

Российская автоматическая станция «Венера-Д» может быть оснащена камерами, которые смогут снять панораму поверхности Венеры и видео посадки.

Данную возможность сейчас изучает отдел оптико-физических исследований Института космических исследований РАН, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заведующего отделом Романа Бессонова, который отметил, что сами устройства для съемки уже предварительно проработаны.

Бессонов рассказал, что с технической стороны телевизионная система для «Венеры-Д» не будет напоминать лунную, которая включает в себя четыре обзорных камеры и две пары стереокамер.

В частности, камеры «Венера-Д» будут размещаться внутри космического аппарата (необходимо для защиты от высоких температур и давления). Что касается объектива, то он будет разделен на две части - одна будет размещена снаружи, за ней установят световод и заднюю часть объектива.

Напомним, ранее стало известно, что в России создана новая программа по исследованию Венеры, в рамках которой будет отправлено не менее трех аппаратов. Запуск «Венера-Д» намечен на конец 2020-х годов.

В СССР была реализована предыдущая программа исследования Венеры. Тогда на планету отправились сразу несколько автоматических станций, одна из которых («Венера-13») проработала в агрессивной атмосфере планеты при температуре около 500 градусов Цельсия рекордные 2,5 часа.