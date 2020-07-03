Как правильно выбрать мобильный телефон

22:11

Рынок мобильных телефонов все время растет и развивается. Каждый месяц появляются новые модели

Изготовители мобильных телефонов стараются внедрять все новые технологии и функции, чтобы потребитель выбрал модель именно их фирмы. Как же обычному пользователю среди сотен моделей выбрать именно ту, которая подойдет ему по функциональности, дизайну и техническим характеристикам.

На самом деле процесс выбора телефона можно свести всего к нескольким пунктам. Для начала следует определиться, что именно нужно: обычный телефон или смартфон. Разница между ними довольно существенная. Смартфон работает под определенной операционной системой, имеет более мощный процессор, оперативную память, и является более функциональным. На смартфон можно устанавливать сложные программы, приложения и довольно технологические игры. Обычный телефон также поддерживает установку игр и программ.

Правда, приложения, которые устанавливаются на телефон, довольно простые и их не так много. На выбор смартфона следует обратить внимание лишь тем пользователям, которые уверены, что будут использовать все функции выбранного ими устройства. В противном случае вы только переплатите лишние деньги за ненужные вам функции. Также стоит отметить, что смартфоном пользоваться сложнее и установка приложений процесс далеко не из простых. Короче говоря, тем, кто в этом не разбирается, потребуется определенное время на то, чтобы изучить возможности аппарата. Большинству пользователей функциональности обычного телефона хватит с лихвой.

Также следует решить, для каких целей покупается телефон, кроме как непосредственно «звонить». Давным-давно прошло то время, когда с помощью телефона можно было только совершать звонки. В наши дни телефон - многофункциональное устройство, с помощью которого можно слушать музыку, фотографировать, пролистывать страницы интернета. Как правило, мобильный телефон покупается с тем или иным уклоном. Вам предстоит решить, что нужно именно вам. Если слушать музыку, стоит обратить внимание на музыкальные линейки телефона. Они присущи практически всем мировым брендам. У Nokia эта линейка называется Xpress Music, у Sony Ericsson Walkman. Телефоны из таких серий адаптированы для меломанов. Они имеют многофункциональные проигрыватели, хорошее качество звука, в комплекте идут хорошие наушники. В случаи если основным приоритетом при выборе телефона является камера, то и выбирать нужно из серии Cyber-shot. В любом случаи придется чем - то жертвовать. Не стоит от телефона из серии музыкальных ждать хорошего качества снимков, а от камерофона чистого кристального звука и многофункционального музыкального плеера. Даже в очень дорогих моделях чаще всего преобладает что - то одно.

Фото с сайта Pixabay.com

Должное внимание стоит обратить также и на дисплей телефона. Сейчас все чаще производители мобильных телефонов стали выпускать модели с сенсорными экранами. Думаю, нет необходимости объяснять, что собой представляет такой телефон. Тут важно учесть следующее. Много людей покупают сенсорные телефоны, повинуясь модным тенденциям, но далеко не все потом привыкают к такому способу управления. Некоторые, попользовавшись таким телефоном короткий промежуток времени, так и не привыкнув к управлению, возвращаются к моделям с привычной клавиатурой. Если у вас есть возможность попользоваться таким телефоном пару дней, взять, например, у родных или друзей, то следует это сделать. Если вы спокойно привыкаете к такому способу управления, и он вам удобен - можно смело покупать телефон с сенсорным экраном.

Также важным фактором дисплея телефона выступает его разрешение. Чем оно выше, тем качественнее будет изображение. Лучше не покупать телефоны с разрешением ниже 340 на 220 пикселей. На сегодня самые качественные дисплеи это LED. LED дисплей практически не теряет качества при просмотре изображения при ярком солнечном свете, он очень яркий и контрастный. Поэтому если позволяют финансы брать нужно модель именно с таким типом экрана.

В завершение нужно сказать, что телефоны нужно покупать только в специализированных точках продаж. Таким способом вы будете защищены от подделок. У продавцов на каждую модель должен быть соответствующий сертификат, который подтверждает соответствие модели необходимым стандартам. При покупке телефон нужно протестировать прямо в магазине. Нужно несколько раз включить и выключить его, проверить основные функции. Продавец не имеет права вам в этом отказать. Да и вряд ли будет это делать. Слишком высока конкуренция среди мобильных салонов, чтобы на ровном месте потерять потенциального клиента.

Последнее, что нужно помнить. Каждое устройство имеет уникальный IMEI код, который устанавливается заводом изготовителем телефона. Такой код всегда печатается на упаковке от телефона. Первым делом, выбрав телефон, наберите на клавиатуре *#06# и сравните код, который появится на дисплее устройства с кодом на упаковке. Если они одинаковы, значит все в порядке, телефон оригинальный.

