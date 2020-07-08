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Эксперты предупредили о росте цен на мобильную связь на 14%

11:51 8.07.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Во втором полугодии 2020 года ожидается рост тарифов на мобильную связь в среднем на 14%, пишет ТАСС со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства Content Review.

Отмечается, что в первом полугодии минимальный пакетный тариф мобильной связи подорожал на 8% - с 270 до 291 рубля. При этом рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь.

Однако во втором полугодии ожидается стагнация доходов населения при дальнейшем повышении тарифов на связь. 

По словам экспертов, операторы связи неоднократно корректировали тарифы в первом полугодии, при этом МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» повышали цены на часть тарифов еще до введения режима самоизоляции, а Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае. 

Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции по данным экспертов составили 30 млрд руб. Эти деньги операторы и планируют компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 15:05
Гость: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

Но с 1 января этого года мой тариф итак вырос на 10% безо всякого предупреждения заранее!!! Если еще поднимут на 14%, то в год получится рост на 24%!!! Это же какая инфляция тогда??? И кто это должен отслеживать? ЭТО КАК????
08.07.2020, 13:12
Гость: Победа

Да что там мелочиться, уповать на "мелкие шажки"... Ввести рабовладельческий строй и все тут - ничего не нужно согласовывать, "проталкивать"! Хорошо же будет, благодать! Сказал "люминий" - значит никакой не "чугуний"...
08.07.2020, 12:46
Гость: ОКО

Это каким же это боком сидение дома миллионов люде снизило доходы мобильных операторов? Даже цифру придумали менеджеребцы, целых 30 млрд! Я так полагаю, что сидящие дома только и делали, что звонили, чатали, блогили, пересылали всякую фото-дрянь друг-другу, чтобы не сойти с ума и этим скорее повысили прибыли этих самых операторов. Ау!!! Эффективные!
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