Эксперты предупредили о росте цен на мобильную связь на 14%

11:51

Во втором полугодии 2020 года ожидается рост тарифов на мобильную связь в среднем на 14%, пишет ТАСС со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства Content Review.

Отмечается, что в первом полугодии минимальный пакетный тариф мобильной связи подорожал на 8% - с 270 до 291 рубля. При этом рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь.

Однако во втором полугодии ожидается стагнация доходов населения при дальнейшем повышении тарифов на связь.

По словам экспертов, операторы связи неоднократно корректировали тарифы в первом полугодии, при этом МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» повышали цены на часть тарифов еще до введения режима самоизоляции, а Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае.

Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции по данным экспертов составили 30 млрд руб. Эти деньги операторы и планируют компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг.