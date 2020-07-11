Тайна раскрыта: почему погибла группа Дятлова

15:04

Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году. Новая проверка дела 60-летней давности была инициирована в начале 2019 года. Изначально рассматривались 75 версий случившегося

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков назвал причину гибели туристов из группы Игоря Дятлова во время похода на Северном Урале в феврале 1959 года. По его словам, трагедия произошла из-за схода снежной лавины. При этом причиной гибели молодых людей, как подчеркнул Курьяков, «является не только она».

Прокурор пояснил, что после эвакуации из палатки через разрезы в брезенте дятловцы затем «пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов» мороза.

«Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров», — приводит слова Курьякова РИА Новости.

Он также добавил, что «все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину».

Для установления всех обстоятельств случившегося на горном перевале группа добровольцев сымитировала действия дятловцев в рамках прокурорской проверки. Как уточнил Курьяков, эксперимент подтвердил, что палатку невозможно найти с закрытыми глазами, даже если известно примерное направление ее расположения.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — резюмировал Курьяков.

Прокуратура инициировала новую проверку дела 60-летней давности в начале 2019 года. Изначально рассматривались 75 версий случившегося. Криминальные были сразу отсечены, в итоге следствие остановилось на трех версиях, связанных с природными явлениями – лавина, «снежная доска» или ураган. Прокуроры собрали психологические портреты каждого члена группы, в том числе на основе публикаций в СМИ.

Поход группы под руководством студента-пятикурсника радиотехнического факультета Уральского политехнического института (УПИ) Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС.

За 16-18 дней туристы должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к 3-й (высшей) категории трудности по классификации спортивных турпоходов, применявшейся в конце пятидесятых годов.

12 февраля 1959 года группа должна была дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай — и послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. 16-17 февраля, не дождавшись ребят, руководители спортклуба и кафедры физвоспитания связались с Вижаем и выяснили, что до него группа не дошла. Сразу же была запланирована поисковая операция.

Первая группа погибших была обнаружена в конце февраля, вторая — значительно позже, в мае — в русле ручья, со следами разложения и тяжелых увечий.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. Однако конкретную причину следователи тогда так и не назвали, указав, что трагедия произошла «ввиду воздействия непреодолимой силы».

В 2015 году результаты собственного расследования обнародовали криминалисты Следственного комитета России Владимир Соловьев и Сергей Шкрябач. В своем отчете авторы ссылались на неопытность участников похода, не сумевших верно оценить обстановку и ошибочно установивших палатку на склоне, после чего трагедия якобы стала неминуемой.

Как удалось установить Соловьеву и Шкрябачу, прохождение атмосферного фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов. По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.

«Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 1 февраля 1959 года и к его концу только усилился, о чем свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия неизбежной», — указывалось в заключении криминалистов.