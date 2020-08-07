Археологи обнаружили в Португалии «деревянный Стоунхендж»

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Археологи считают, что обнаруженное строение на несколько сотен лет старше всемирно известного Стоунхенджа

Археологи из разных стран мира в течение 23 лет проводили раскопки в комплексе Пердигос и в результате обнаружили фундамент, диаметр которого составляет 20 метров. К сожалению, кроме него до наших дней ничего не сохранилось.

По словам руководителя раскопок Антониу Валера (António Valera), это фундамент от церемониального сооружения. Данный тип строений встречается исключительно в Центральной Европе и на Британских островах. Они называются «Вудхенджами» или «деревянными Стоунхенджами» (т.к. представляют собой комплекс монументов, выполненных из дерева), сообщает Era-Arqueologia.

Археологи считают, что в прошлом сооружение включало в себя несколько концентрических кругов столбов, частоколов и деревянных бревен. «Это первое подобное сооружение на Пиренейском полуострове, датированное 2800-2600 годами до нашей эры», - рассказал Антониу Валера. При этом он отметил, что данное строение на несколько сотен лет старше Стоунхенджа.

Предположительно, «Вудхендж» использовали в течение 1400 лет. Он был заложен в конце среднего неолита, а в начале бронзового века его забросили. Вероятно, это был центр, в котором собирались различные племена, а также проходили церемониальные обряды и налаживались отношения между отдельными группами.

Расположение строения, по мнению специалистов, также указывает на то, что оно использовалось и для астрономических наблюдений. Дело в том, что оно располагается в естественном амфитеатре в долине Рибера-дель-Вале-ду-Аламо (в этом месте находится одно из крупнейших скоплений мегалитов).

«Входы в большинство внешних и внутренних залов ориентированы на солнцестояние или равноденствие, а это значит, что постройка представляла для древних людей огромный календарь», - заявил Валера.

Также Валера отметил, что аналогичная система была распространена в Европе 4000-5000 лет назад.