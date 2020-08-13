В Индии найдена редчайшая двухголовая змея

12:04

Змея имеет два мозга, но обе ее головы настроены агрессивно по отношению друг к другу

Жительница штата Махарштра Димпл Шах обнаружила ядовитую гадюку Расселла, имеющую две головы (крайне редкая мутация).

Размер каждой головы составляет около 2 сантиметров, а общая длина змеи - порядка 11 сантиметров.

Данный вид змей является одним из самых опасных в Индии - от их укусов ежегодно погибают тысячи людей. При этом специалисты отмечают, что данная змея не так опасна, как ее сородичи, и с большой долей вероятности навредит сама себе.

Предположительно, две головы змея получила из-за того, что при развитии однояйцевые близнецы недостаточно разделились.

Ученые отмечают, что змея имеет два мозга, но обе ее головы настроены агрессивно по отношению друг к другу. Особенно это заметно при охоте или разделении добычи. Например, если одна голова найдет пищу, то вторая сразу же постарается ее отнять или нападет на первую.

В настоящее время змея находится в руках специалистов, которые для решения данной проблемы устанавливают во время кормежки перегородку, разделяющую головы.

Еще одной проблемой является то, что каждая голова самостоятельно решает, в каком направлении змее лучше ползти. Часто это приводит к тому, что животное в итоге не может двигаться и становится уязвимым для хищников.