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В Индии найдена редчайшая двухголовая змея

12:04 13.08.2020
Фото Prathamesh Khedwan с сайта twitter.com

Змея имеет два мозга, но обе ее головы настроены агрессивно по отношению друг к другу

Жительница штата Махарштра Димпл Шах обнаружила ядовитую гадюку Расселла, имеющую две головы (крайне редкая мутация). 

Размер каждой головы составляет около 2 сантиметров, а общая длина змеи - порядка 11 сантиметров.

Данный вид змей является одним из самых опасных в Индии - от их укусов ежегодно погибают тысячи людей. При этом специалисты отмечают, что данная змея не так опасна, как ее сородичи, и с большой долей вероятности навредит сама себе.

Предположительно, две головы змея получила из-за того, что при развитии однояйцевые близнецы недостаточно разделились.

Ученые отмечают, что змея имеет два мозга, но обе ее головы настроены агрессивно по отношению друг к другу. Особенно это заметно при охоте или разделении добычи. Например, если одна голова найдет пищу, то вторая сразу же постарается ее отнять или нападет на первую.

В настоящее время змея находится в руках специалистов, которые для решения данной проблемы устанавливают во время кормежки перегородку, разделяющую головы.

Еще одной проблемой является то, что каждая голова самостоятельно решает, в каком направлении змее лучше ползти. Часто это приводит к тому, что животное в итоге не может двигаться и становится уязвимым для хищников.

Темы: Индия, Мировая фауна, Видео ролики, Интересные факты в мире науки
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