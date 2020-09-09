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Названы сроки первого полета самолета МС-21 с отечественными двигателями

17:59 9.09.2020
Фото с сайта kremlin.ru

В рамках поездки в Пермский край вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в текущем году должен состояться первый полет самолета МС-21 с отечественными двигателями (сейчас применяются американские двигатели Pratt & Whitney).

«В этом году должен состояться полет, комплекты (двигателей - прим.ред.) уже поставлены в «Иркут». Там находится сборочная бригада. По моей информации, никаких сложностей и предпосылок срыва не должно быть», - цитирует РБК слова Борисова.

Анатолий Сердюков ранее также отмечал, что в конце текущего года может состояться полет МС-21 с двигателем ПД-14. При этом он отмечал, что до конца текущего года МС-21 вряд ли получит сертификат.

Напомним, ПД-14 является первой полностью российской силовой установкой для пассажирских авиалайнеров, которая была создана после распада СССР. Предположительно, данный двигатель станет базовым для МС-21-300 (среднемагистральный самолет, может перевозить 211 пассажиров). По словам Борисова, до 2025 года на создание лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд рублей. Заявленная стоимость самолета составляет $91 млн.

Темы: Авиастроение
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 01:15
Гость: Евгений В

Известный летчик испытатель, Герой России Магомед Омарович Толбоев в своем интервью (есть в ютубе) охарактеризовал этот самолет довольно негативно. О недостатках он докладывал лично Путину. На вопрос полетел бы он на этом самолете, как пассажир, ответ был - "НЕТ".
09.09.2020, 22:19
Гость: Беглый

Не взлетит!
Горько от этого
09.09.2020, 22:11
Гость: ABCD

Всё так. Кроме Черномырдина убивали отечественный авиапром глава сионистского лобби Кремля Ясин, и ещё Егорушка Гайдар, В. Христенко и Д. Медведев.
ПД-14 разрабатывают с 1998года!
В 2011 году наш дорогой Д. Медведев, будучи тогда Президентом России, обрушился с резкой критикой на качество российских авиалайнеров. На заседании Президентского Совета Безопасности Медведев высказался по поводу самолетов российского производства: «Даже наши новые самолеты, выпускаемые на наших заводах, имеют определенные проблемы. И в этом я убедился на личном опыте», — Подробностями он не поделился, какой лично отечественный самолёт его обидел, осталось загадкой. Д. Медведев со всей ему присущей строгостью одёрнул производителей отечественных авиалайнеров в том смысле, что надо им прекратить выпрашивать государственные субсидии и стараться улучшать качество своей продукции. «Нужно вкалывать, а не деньги требовать», — «топал ножками» Медведев.
В июне 2011 года Дмитрий Анатольевич распорядился вывести из эксплуатации на регулярных рейсах все самолеты Ту-134 к 2012 году: "Я поручил, чтобы готовили в целом форсированный вывод Ту-134 из эксплуатации. Это пора сделать". Кто то может помнит обед в США с Обамой, на котором ДАМ подрядился купить у США 20шт "боинг-737" сразу и 65шт в течении пяти лет.
Много для этого сделал Ясин, который методично "резал" госпрограммы по отечественной гражданской авиации.
09.09.2020, 21:14
Гость: А тем временем..

..Аэрофлот заказал в Тулузе полсотни А-320neo...
"Хорошо живёт на свете г-н Борисов" и иже..(дядя Ося в гробе уже вышел на номинальные обороты)!
09.09.2020, 20:26
Гость: СОГЛАСЕН!!!!

СОГЛАСЕН!!!!!
Все комментарии (9)
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