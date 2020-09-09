Названы сроки первого полета самолета МС-21 с отечественными двигателями

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В рамках поездки в Пермский край вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в текущем году должен состояться первый полет самолета МС-21 с отечественными двигателями (сейчас применяются американские двигатели Pratt & Whitney).

«В этом году должен состояться полет, комплекты (двигателей - прим.ред.) уже поставлены в «Иркут». Там находится сборочная бригада. По моей информации, никаких сложностей и предпосылок срыва не должно быть», - цитирует РБК слова Борисова.

Анатолий Сердюков ранее также отмечал, что в конце текущего года может состояться полет МС-21 с двигателем ПД-14. При этом он отмечал, что до конца текущего года МС-21 вряд ли получит сертификат.

Напомним, ПД-14 является первой полностью российской силовой установкой для пассажирских авиалайнеров, которая была создана после распада СССР. Предположительно, данный двигатель станет базовым для МС-21-300 (среднемагистральный самолет, может перевозить 211 пассажиров). По словам Борисова, до 2025 года на создание лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд рублей. Заявленная стоимость самолета составляет $91 млн.