Обучение программированию: с чего начать?

Как научиться программированию?

Конечно, невозможно составить здесь универсальный список рекомендаций, но можно выделить несколько наиболее важных моментов, которые позволят изучить программирование. В этом поможет форум программистов, где можно найти ответы на многие профессиональные вопросы.

Важна ли теория?

Для начала неплохо было бы начать с того, действительно ли полезно знать теорию в программировании, поскольку на эту тему постоянно ведутся серьезные дискуссии. На мой взгляд, да, потому что это позволяет лучше взглянуть на все, и здесь имеются в виду даже базовые знания о структуре компьютера, работе процессора или операционной системы.

Здесь также следует упомянуть кое-что об алгоритмах. Тут снова затрагивается тема, которая вызывает крайние эмоции, и одни считают знание алгоритмов чем-то необходимым, а другие считают их совершенно бесполезными. Истина в основном посередине. Знание алгоритмов оказывается мощным инструментом, и, не видно воздействия с первого взгляда, оно становится чем-то действительно важным на более поздних этапах карьеры. Это также отличное место для развития знаний в области ИТ.

Как изучить основы?

Прежде всего, программирование — это умение думать и решать задачи. Это связано с анализом, выводами и умением переводить их в следующие шаги. Звучит просто? Да, хотя следует иметь в виду, что на практике все выглядит намного сложнее и точно не каждый будет чувствовать себя как рыба в воде. Здесь алгоритмическое мышление и пригодится .

Во-вторых, стоит начать обучение с одного из самых популярных языков программирования, для которого с не будет недостатка в учебных материалах, что крайне важно. На самом деле трудно определить один конкретный язык, который работает лучше всего. В последнее время наибольшей популярностью пользуется Python. На него повлияло широкое использование в области науки о данных или искусственного интеллекта, и это подходящий язык для изучения основ. Теперь также довольно интересно посмотреть на Go (Golang) от Google, который является примером того, что миру все еще нужны новые языки программирования. В качестве дополнения к этому списку стоит упомянуть C и C ++, требовательные и интересные, но обескураживающие в начале пути, Java, Kotlin и Scala, которые позволят многому научиться, и JavaScript, если с самого начала нацеливаться, например, на веб-дизайн. Прежде всего, следует помнить, что язык программирования — это инструмент, и некоторые знания будут универсальными. Также важно знание SQL и разработки тестов. Без этого нельзя рассчитывать на успех.

В начале пути также стоит подружиться с системой контроля версий Git и привычкой писать тесты. Это действительно пригодится в последующей работе.

Пути обучения

Какие есть пути, которые позволят стать программистом? Здесь можно выделить два основных:

Самостоятельное обучение — это определенно требует много самоотречения и способности планировать свое время. Это очень разумный вариант, и здесь стоит добавить, что список доступных в Интернете материалов, помимо бесплатных, настолько обширен, что будет из чего выбрать.

Школа программирования — в последнее время они очень популярны. Несомненно, это не дешевый вариант, но для некоторых он определенно станет отличной мотивацией изучить программирование и продолжить заниматься им после окончания учебы.

Практика даёт совершенство

Как научиться программированию? Уже поверхностно рассмотрены теория и доступные пути, поэтому следует перейти к тому, как начать писать со смыслом и с видимыми результатами. Что ж, есть только один совет: делать проекты. Точно так же, как при обучении езде на велосипеде или автомобиле: практика ведет к совершенству, и нельзя приобрести необходимые навыки каким-либо другим способом. Безусловно, здесь могут быть полезны различные страницы, на которых можно найти задачи по программированию, например, Codewars. Для этого можно самим придумать тему проекта.