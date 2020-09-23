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Garmin анонсировала «умные» часы с GPS/ГЛОНАСС и NFC

16:06 23.09.2020
Фото: Garmin

Компания Garmin анонсировала «умные» часы Venu Sq, которые получат развитые функции по сбору данных об активности и показателях организма пользователя.

Часы оснащаются 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем (240 × 240 пикселей) со стеклом Corning Gorilla Glass 3 (погружение до 50 метров), модулем GPS/ГЛОНАСС и NFC (бесконтактные платежи через Garmin Pay).

Новинка может отслеживаеть такие показатели, как частота сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, количество шагов, потраченные калории и анализировать качество сна.

По словам производителя, часы способны проработать до 6 суток в обычном режиме и 14 часов при использовании навигации GPS/ГЛОНАСС.


Фото: Garmin

Стоимость Garmin Venu Sq составит около 200 долларов. Также пользователям будет доступна версия Music Edition (можно хранить до 500 композиций), цена которой составит 250 долларов.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.09.2020, 17:23
Гость: Иван Иваныч

Через месяц китайцы сделают за 20 долл с таким же функционалом.
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