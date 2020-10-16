Новый смартфон Xiaomi Redmi получит процессор Snapdragon 865

11:44 16.10.2020

Новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi (предположительное название Redmi K30S) получит процессор Snapdragon 865.

Согласно информации из базы данных китайской организации TENAA, устройство будет напоминать Xiaomi Mi 10T и получит 6.67-дюймовый FullHD+ экран, 6, 8 или 12 гигабайт оперативной памяти, а объем внутренней памяти составит от 128 до 512 гигабайт, сообщает Gizmochina.

Также новинку оснастят тройной основной камерой с 64 Мп модулем и фронтальной 20-мегапиксельной камерой. Емкость аккумулятора составит 4,900 мАч (есть быстрая зарядка на 33 Вт).