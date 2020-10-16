Новый смартфон Xiaomi Redmi получит процессор Snapdragon 865

Redmi K30S

Новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi (предположительное название Redmi K30S) получит процессор Snapdragon 865.

Согласно информации из базы данных китайской организации TENAA, устройство будет напоминать Xiaomi Mi 10T и получит 6.67-дюймовый FullHD+ экран, 6, 8 или 12 гигабайт оперативной памяти, а объем внутренней памяти составит от 128 до 512 гигабайт, сообщает Gizmochina.

Также новинку оснастят тройной основной камерой с 64 Мп модулем и фронтальной 20-мегапиксельной камерой. Емкость аккумулятора составит 4,900 мАч (есть быстрая зарядка на 33 Вт).

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