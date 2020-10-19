Стали известны самые популярные в России смартфоны

18:20 19.10.2020

Самыми популярными смартфонами в России стали устройства от компании Samsung. На втором месте оказались смартфоны компании Xiaomi, которая опередила в рейтинге Honor (суббренд Huawei).

Напомним, продажи смартфонов Huawei начали снижаться после того, как компания была внесена в черный список иностранных производителей, которые угрожают национальной безопасности США (новые устройства компании остались без сервисов Google). По данным Counterpoint Research, в августе по сравнению с апрелем Huawei потеряла 5 процентов мирового рынка (доля сократилась с 21% до 16%). При этом доля Xiaomi за тот же период увеличилась на 3% (с 8 до 11%).

При этом близкий к одному из российских ритейлеров источник «Ведомостей» отметил, что бюджетные смартфоны Honor 9a, 9c, 9s, которые вышли на рынок в мае, довольно плохо воспринялись покупателями, начавшими «искать альтернативы».

По статистике МТС, в III квартале компания Samsung заняла 28,2% рынка, Xiaomi - 14,9%, Honor – 13,8%.