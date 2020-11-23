На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей

13:43 23.11.2020

На сайте госзакупок появился конкурс, в рамках которого Минпромторг России закажет разработку нового процессора «Эльбрус» за 7,5 миллиарда рублей.

Объект закупки: ОКР «Разработка микропроцессора "Эльбрус-32С" для высокопроизводительные серверов», шифр «Процессор-21(СРВ)», - указывается в материалах заявки.

Сообщается, что новый процессор должен иметь производительность терафлопового и петафлопового диапазонов, а применяться он будет в промышленных и специальных системах, учреждений РАН, аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, искусственного интеллекта.

Диапазон рабочих температур процессора должен составить 60 - 90 градусов.

Что касается технических требований, то в конкурсной документации указано, что процессор должен иметь не менее 32 ядер, пиковую производительность – не менее 6 Тфлопс П/Т, суммарный объем кэш-памяти – не менее 64 Мбайт, не менее 6 контроллеров памяти с типом DDR5, суммарная пиковая пропускная способность всех каналов памяти должна составлять не менее 170 Гбайт/с, объем оперативной памяти – не менее 2 Тбайт на микропроцессор. Технология изготовления - 7 нм и ниже.