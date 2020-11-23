На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей
На сайте госзакупок появился конкурс, в рамках которого Минпромторг России закажет разработку нового процессора «Эльбрус» за 7,5 миллиарда рублей.
Объект закупки: ОКР «Разработка микропроцессора "Эльбрус-32С" для высокопроизводительные серверов», шифр «Процессор-21(СРВ)», - указывается в материалах заявки.
Сообщается, что новый процессор должен иметь производительность терафлопового и петафлопового диапазонов, а применяться он будет в промышленных и специальных системах, учреждений РАН, аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, искусственного интеллекта.
Диапазон рабочих температур процессора должен составить 60 - 90 градусов.
Что касается технических требований, то в конкурсной документации указано, что процессор должен иметь не менее 32 ядер, пиковую производительность – не менее 6 Тфлопс П/Т, суммарный объем кэш-памяти – не менее 64 Мбайт, не менее 6 контроллеров памяти с типом DDR5, суммарная пиковая пропускная способность всех каналов памяти должна составлять не менее 170 Гбайт/с, объем оперативной памяти – не менее 2 Тбайт на микропроцессор. Технология изготовления - 7 нм и ниже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так то было раньше, а нонче если объявили тендер и назвали сумму, то это означает только одно - кто больше пообещает откат от этой суммы, а приступать думать о том, как делать, сразу совсем не обязательно, Только после того, как ещё из бюджета по новой отстегнут.
Этот принцип жульничества отработали ещё в Питере под чутким руководством первого демократа и его первого помощника, который потом стал вторым всенародно избранным пожизненно.
Не будет ракет, ничего не оставят..будет, как на Украине..
С этим все предельно ясно..
Занимаешься упаковками?
"или переносить военных..а это чревато" - так там и задумывалось. А Китаю нечего переносить, ему легче.
Кроме ракет нескольких и танка можно начать выпускать ? СССР довыпускался , пылесос нормальный и тот не сделать. А несколько ракет да и не несколько погоды не делают . Их в мире уже столько , что можно 10 раз всех уничтожить и себя в том числе. Пока эти ракеты в головах , так и будет нищета , бряцание ржавыми регалиями , зависимость от всего и вся и молитва на цены нефти и газа.