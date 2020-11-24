Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января нового года

09:25 24.11.2020

С 1 января 2021 года на все реализуемые в России электроные устройства: смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, "умные" телевизоры", - будет предустанавливаться отечественное программное обеспечение, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, на электронные устройства будут предустанавливать российские поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовые помощники, программы для доступа в облачное хранилище, а также приложение "Госуслуги", программу платежной системы "Мир", приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

Отмечается, что на компьютеры будет также устанавливаться российское офисное ПО, а в телевизорах с функцией Smart TV установят российский браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети.

Как отмечает агентство, сейчас Минцифры принимает заявки на отбор соответствующего ПО для предварительной установки. Прием документов продлится до 1 декабря текущего года. По итогам рассмотрения предложений, перечень подлежащих предустановке программ будет направлен в правительство.