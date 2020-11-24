Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января нового года
С 1 января 2021 года на все реализуемые в России электроные устройства: смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, "умные" телевизоры", - будет предустанавливаться отечественное программное обеспечение, сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению правительства, на электронные устройства будут предустанавливать российские поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовые помощники, программы для доступа в облачное хранилище, а также приложение "Госуслуги", программу платежной системы "Мир", приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Отмечается, что на компьютеры будет также устанавливаться российское офисное ПО, а в телевизорах с функцией Smart TV установят российский браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети.
Как отмечает агентство, сейчас Минцифры принимает заявки на отбор соответствующего ПО для предварительной установки. Прием документов продлится до 1 декабря текущего года. По итогам рассмотрения предложений, перечень подлежащих предустановке программ будет направлен в правительство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не всё так просто... вероятнее всего, все эти программы (или некоторые из них) будут не удаляемые из системы.
Я нисколько не сомневаюсь, что эти "отечественные" приложения по сути шпионские. Если поразмыслить над тем, а зачем собственно пр-во так озаботилось этим "отечественным" ПО у частных граждан, то тут возникают два вопроса- почему не введено обязательное удаление иностранного ПО, под предлогом именно шпионских закладок иностранных производителей пр-во и придумало "отечественное ПО", и зачем собственно пр-ву "отечественное ПО" на гаджетах, им обычно фиолетово на граждан настолько, что безразлично, кто и как из любимых избирателей Гегемона сдохнет в канаве. А тут такая забота! Неспроста это.
Вероятно пр-во решило, что уже имеющиеся гаджеты у граждан оснастить модулями удалённого контроля и чтения закрытой переписки не получится, а вот внедрять это ПО на стадии продажи самое оно.
Всё просто, где вы лазаете в интернете, с кем о чём пишите, всё это будет складываться в "личном деле" на каждого гражданина. Если кто-то думает, что Сноуден просто так получил вид на жительство в РФ- я лично сомневаюсь. Его консультации не прошли даром.
Даже удаление видимых приложений "отечественного ПО" не спасёт от того, что там останутся некие модули которые просто не удалятся никак.
Других объяснений такой нелогичной заботы от пр-ва на счёт нас, просто нет.
М-да. Каждое Тинбухту неспособное телефон сделать, должно на нем отечественным фломастером ВКЛ. ВЫКЛ. написать.
Вот вот, не всё ли равно - удалять как раньше 20 импортных предустановленных программ или уже 30 вместе с нашими?
Да чего уж до 1 Апреля не подождали.
Теперь шпионить за народом будут свои.