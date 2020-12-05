Рогозин представил травматический пистолет производства «Роскосмоса»

14:56 5.12.2020

"Златмаш" — дочернее предприятие "Роскосмоса" - разработал травматический пистолет "Капрал". Он создан для сотрудников охранных структур. Об этом рассказал на своей странице в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Предприятия @roscosmos производят не только ракетно-космическую технику. Мы производим широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое", - написал он.

"Капрал" разработан на основе пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр". По внешнему виду он напоминает боевое оружие. Отличается компактностью и кучностью стрельбы. Компактность пистолета позволяет носить его незаметно в кобуре под одеждой.

"Капрал" - обновленный и единственный в своем классе служебный травматический пистолет.