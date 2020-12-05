Рогозин представил травматический пистолет производства «Роскосмоса»
"Златмаш" — дочернее предприятие "Роскосмоса" - разработал травматический пистолет "Капрал". Он создан для сотрудников охранных структур. Об этом рассказал на своей странице в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Предприятия @roscosmos производят не только ракетно-космическую технику. Мы производим широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое", - написал он.
"Капрал" разработан на основе пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр". По внешнему виду он напоминает боевое оружие. Отличается компактностью и кучностью стрельбы. Компактность пистолета позволяет носить его незаметно в кобуре под одеждой.
"Капрал" - обновленный и единственный в своем классе служебный травматический пистолет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
может и газовые зажигалки научатся делать?
был доставлен на Луну в 1970 году, ещё при Мао Цзедуне.
А кому Д.О.Рогозин разъяснял, что "разная фигня" Роскосмоса включает в себя и военный космос? Только И. Маску, что ли?
Полный маразм центральной власти по многим и многим признакам.
Они уже даже перестали, вследствие не понимания, стесняться собственной неадекватности.
Правильное решение господин журналист. Вот у нас напряжёнка по бытовой продукции (кастрюли, кувшины, ночные вазы) . А не бросить ли все силы Рокосмоса на затыкание этой ,,чёрной,, дыры. Да и пора фирму грамзаписи подкупить. Эх гулять, так гулять.