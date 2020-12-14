Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»
Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома в Плесецке. На опубликованном видео показан сам момент старта.
Сообщается, что пуск прошел в штатном режиме, а орбитальный блок отделился от третьей ступени через 12 минут.
«Она летает, черт возьми!!!» - прокомментировал в Twitter пуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Напомним, это второй испытательный пуск тяжелой «Ангары» с 2014 года. Изначально пуск был намечен на 28 ноября, но был отложен.
Как и в 2014 году ракета была запущена с макетом космического аппарата, который должен быть доставлен на геостационарную орбиту (36 тысяч километров). Ранее сообщалось, что макет будет иметь массу 2,4 тонны - максимальная масса, которую на данную высоту может поднять «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да какого хрена!!! - орал возмущенный Рогозин.
Когда сделают сам процесс что леко можно собрать - за месяц - другой Ангару 100 с макимальной грузоподьемность. в 170 тонн
Тогда Росия будет в лидерах на долго. с учетом базы на луне и её расширения.
Кое ткто говорил что такие ракеты требуеться очено редко и больше политики чем нужности
И что необязательно делать их в системе процесса.
Те кто так говорит - отражение старой действительности.
Они понадобяться - хотя бы по 3 раза в год .
По 3 м задачам
1) Луна
2) Межплнетные программа.
3) Обронноые технологии и связь
Те кто говорит о составнох возможностях.
То же в прошлом привычки.
Как вы будете впихивать реактор в союз или протон? Никак
Поэтому еще есть и диаметр корпуса - эффективно он должен быть не менее 6.5 метров. Общая - где то 7.5 а не труба Ту-134 или МКС
Очевидно те четверо астронавтов что работают сейчас на МКС доставлены туда на батуте Рагозина а не на корабле Маска Вам еще жить да жить до того уровня что Илон достиг начиная практически с нуля и не имея такой мощный задел как космонавтика СССР
Украинские националисты гордятся США, российские коммунисты гордятся Китаем, русские патриоты ругают власть. Делами своих рук не гордится никто, гордиться нечем.
Летала на керосине, окислитель кислород, первая ступень вообще на водороде. Имела модульную конструкцию. Выводила до 100 тонн. Так что Ангара - это карликовая Энергия, как и все после СССР.