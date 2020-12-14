Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома в Плесецке. На опубликованном видео показан сам момент старта.

Сообщается, что пуск прошел в штатном режиме, а орбитальный блок отделился от третьей ступени через 12 минут.

«Она летает, черт возьми!!!» - прокомментировал в Twitter пуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, это второй испытательный пуск тяжелой «Ангары» с 2014 года. Изначально пуск был намечен на 28 ноября, но был отложен. 

Как и в 2014 году ракета была запущена с макетом космического аппарата, который должен быть доставлен на геостационарную орбиту (36 тысяч километров). Ранее сообщалось, что макет будет иметь массу 2,4 тонны - максимальная масса, которую на данную высоту может поднять «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.12.2020, 22:21
    Гость: World

    Когда сделают сам процесс что леко можно собрать - за месяц - другой Ангару 100 с макимальной грузоподьемность. в 170 тонн
    Тогда Росия будет в лидерах на долго. с учетом базы на луне и её расширения.
    Кое ткто говорил что такие ракеты требуеться очено редко и больше политики чем нужности
    И что необязательно делать их в системе процесса.
    Те кто так говорит - отражение старой действительности.
    Они понадобяться - хотя бы по 3 раза в год .
    По 3 м задачам
    1) Луна
    2) Межплнетные программа.
    3) Обронноые технологии и связь
    Те кто говорит о составнох возможностях.
    То же в прошлом привычки.
    Как вы будете впихивать реактор в союз или протон? Никак
    Поэтому еще есть и диаметр корпуса - эффективно он должен быть не менее 6.5 метров. Общая - где то 7.5 а не труба Ту-134 или МКС

  3. 14.12.2020, 22:20
    Гость: витку

    Очевидно те четверо астронавтов что работают сейчас на МКС доставлены туда на батуте Рагозина а не на корабле Маска Вам еще жить да жить до того уровня что Илон достиг начиная практически с нуля и не имея такой мощный задел как космонавтика СССР

  4. 14.12.2020, 21:32
    Гость: Смешно читать

    Украинские националисты гордятся США, российские коммунисты гордятся Китаем, русские патриоты ругают власть. Делами своих рук не гордится никто, гордиться нечем.

  5. 14.12.2020, 21:04
    Гость: enrgg

    Летала на керосине, окислитель кислород, первая ступень вообще на водороде. Имела модульную конструкцию. Выводила до 100 тонн. Так что Ангара - это карликовая Энергия, как и все после СССР.

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