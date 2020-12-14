Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

14:37 14.12.2020

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома в Плесецке. На опубликованном видео показан сам момент старта.

Сообщается, что пуск прошел в штатном режиме, а орбитальный блок отделился от третьей ступени через 12 минут.

«Она летает, черт возьми!!!» - прокомментировал в Twitter пуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, это второй испытательный пуск тяжелой «Ангары» с 2014 года. Изначально пуск был намечен на 28 ноября, но был отложен.

Как и в 2014 году ракета была запущена с макетом космического аппарата, который должен быть доставлен на геостационарную орбиту (36 тысяч километров). Ранее сообщалось, что макет будет иметь массу 2,4 тонны - максимальная масса, которую на данную высоту может поднять «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М».