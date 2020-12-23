Аэрозоли и генреаторы тумана

01:28 24.12.2020

Преимущества и недостатки аэрозолей и генераторов тумана

Аэрозоли и генераторы тумана делятся на два типа:

аэрозольные баллончики;

генераторы холодного и горячего тумана, вроде тех, что предлагаются на https://igeba.su/.

Аэрозольные баллончики

Эти составы содержат один или несколько активных ингредиентов, растворитель и пропеллент. В большинстве аэрозолей присутствует довольно низкий процент активных ингредиентов. Готовые к использованию аэрозоли, как правило, представляют собой небольшие автономные единицы, которые выделяют аэрозоль при нажатии на привод, запускающий клапан для выброса содержимого.

Аэрозоль выбрасывается через тонкое отверстие инертным газом под давлением, образуя мелкие капли. Эти продукты используются в теплицах, на небольших участках внутри зданий или на ограниченных открытых площадках. К их достоинствам можно отнести:

готовность к быстрому использованию;

портативность;

легкость хранения;

возможность купить небольшое количество активного вещества;

сохранение свойств в течение довольно длительного времени.

Недостатки:аэрозольных баллончиков:

практичны только для очень ограниченного использования;

существует риск травмы при вдыхании;

опасны при прокалывании, перегреве или использовании вблизи открытого огня;

трудно ограничиться целевым участком при использовании.

Генераторы холодного и горячего тумана

Составы для генераторов горячего и холодного тумана представляют собой аэрозоли, но не под давлением. Они используются в машинах, которые разбивают жидкий состав на мелкий туман (аэрозоль) с помощью быстро вращающегося диска или нагретой поверхности. Эти составы применяются, в основном, для уничтожения насекомых в таких сооружениях, как теплицы и склады, для борьбы с комарами и кусающимися мухами на открытом воздухе, а также в химической промышленности и лабораторных исследованиях.

К достоинству генераторов холодного и горячего тумана можно отнести простой способ заполнить все окружающее пространство аэрозолем.

Недостатки генераторов холодного и горячего тумана:

узкоспециализированное использование и сопутствующее сложное оборудование;

трудно ограничиться целевым участком во время применения;

может потребоваться защита органов дыхания для предотвращения риска травм при вдыхании.

Генераторы играют жизненно важную роль в производстве определенных аэрозолей, необходимых для множества испытаний, производств и исследований. Области применения, требующие образования аэрозолей, очень разнообразны и включают в себя: