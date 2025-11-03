Медведев: чем больше Запад вливает в Киев, тем больше земель вернется в РФ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что чем больше Запад потратит средств на поддержку Киева, тем больше по итогу территорий вернется в состав России и тем страшнее будет конец киевского режима. Об этом он написал в Telegram-канале.

Представителей украинского руководства, растративших за несколько лет миллиарды долларов западного финансирования, Медведев назвал "кровавыми киевскими клоунами" (ККК).

"Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", - цитирует Медведева ТАСС.

Зампредседателя Совбеза указал, что даже с учетом воровства киевского режима Запад выделил Украине "закритично много". "На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - добавил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил о действиях США в Афганистане, когда за период с 2001 по 2021 годы Вашингтон потратил $2,3 трлн только для того, "чтобы передать власть от талибов талибам" ("Талибан" находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций. - Ред.).

С западной помощью киевскому режиму случится то же, что и у США в Афганистане, подчеркнул Медведев. "Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", - написал он, в заключение поздравив с наступающим Днем народного единства.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.11.2025, 00:46
    Гость: ха-студентам в начале нулевых

    так говорили,тогда уже в технических ВУЗах историю ввели.
    Да, сын сказал что препод говорил, что в старину для России территория была
    важнее людей.

  4. 04.11.2025, 00:25
    Гость: Гость

    Ну почему же, Димон, бери выше. И не только одна Украина. Потому что не получится у вас перезапустить энономику. Вы не учли человеческий фактор, а это здесь главное. Почему получилось в 2008 году и не получается сейчас? Потому что в 2008 году основной двигательной силой было поколение Х и ранние миллениалы. А это в основном лохи и терпилы по своей сути. Других таких придурков уже найти просто не возможно. Вот именно на таких вы и выехали тогда. А сейчас, кто у нас рулит на рынке? Поздние миллениалы и зумеры. А это действительно что-то с чем-то. Поэтому забудьте, этой системе уже пришел конец. Сегодня спорили с ИИ по этому вопросу - он склоняется больше к 2035 году, а я к 2030. Я ему и говорю, что ты не учитываешь человеческий фактор. Просто он не человек, поэтому не понимает, насколько быстро могут деградировать люди...

