KFC представила игровой ПК в форме баскета для крылышек

Компания KFC представила игровую систему KFConsole, выполненную в форме ведра для крылышек. Новинка создавалась в сотрудничестве с командой модеров CMODX компании Cooler Master.

Интересной особенностью этого ПК стала камера подогрева в форме жаровни, которая является частью системы охлаждения, и, по словам разработчиков, действительно позволяет разогревать пищу.

Что касается технических характеристик, то они вполне достойные.

В частности, в основе системы лежит платформа Intel NUC 9 Extreme Compute Element с процессором Intel Core i9-9980HK, также имеется 32 гигабайта оперативной памяти, твердотельный NVMe-накопитель Seagate емкостью 1 Тбайт и графический ускоритель ASUS GeForce RTX.

По словам разработчиков, система справится с играми в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, поддерживает трассировку лучей и VR-гарнитуры.

Дата выхода на рынок и цена устройства пока не называются, но уже известно, что это точно не простой рекламный продукт, а игровая система, которая появится на рынке.

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