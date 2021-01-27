США показали новый концепт вертолета будущего
Компании Boeing и Sikorsky представили концепт вертолета, который, как ожидается, придет на смену знаменитому Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Новый вертолет был создан на основе прототипа SB-1 Defiant и получил название Defiant-X.
Ожидается, что новинка получит шасси с носовым колесом и заостренную переднюю часть фюзеляжа.
Defiant-X имеет соосный несущий винт и толкающий винт в хвостовой части. По словам разработчиков, данная схема позволяет достигать скоростей, недоступных для вертолетов, созданных по классической компоновке.
Напомним, что Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant ранее уже удалось разогнать до скорости 380 километров в час. При этом создатели отметили, что это далеко не предел для данного вертолета и он может летать на скорости более 460 километров в час.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вопрос же не в том сколько носятся, вопрос в том что получат в итоге. Если всё будет так как заявлено, то это будет круто. У России какие десантные вертолёты? Древние Ми 8? И разработок вроде не ведут по замене.
Но меняются материалы и степень точности станков. Поэтому, все же, это не совсем одно и то же.
А главное - как это помешает освоить бюджет? Никак.
С какой стороны не посмотри, так это обычный автожир с двумя вертикальными роторами. Правда, несколько больше тех, что делают умельцы в гаражах. Оно и понятно - финансовые возможности разные.
Камов был впереди планеты всей, так как только соосная схема (если не считать двухроторные изыски) сулит, при обеспечении необходимого уровня жёсткости лопастей, получать очень высокие скорости. Новое поколение руководителей фирмы спустило всё и вся, зачем-то вильнуло в сторону классики с рулевым винтом, в итоге свалившись в общую колею. Как результат, потеряно время, имидж первопроходца, да и всё остальное...
Да! И я о том же.