США показали новый концепт вертолета будущего

16:31 27.01.2021

Компании Boeing и Sikorsky представили концепт вертолета, который, как ожидается, придет на смену знаменитому Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Новый вертолет был создан на основе прототипа SB-1 Defiant и получил название Defiant-X.

Ожидается, что новинка получит шасси с носовым колесом и заостренную переднюю часть фюзеляжа.

Defiant-X имеет соосный несущий винт и толкающий винт в хвостовой части. По словам разработчиков, данная схема позволяет достигать скоростей, недоступных для вертолетов, созданных по классической компоновке.

Напомним, что Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant ранее уже удалось разогнать до скорости 380 километров в час. При этом создатели отметили, что это далеко не предел для данного вертолета и он может летать на скорости более 460 километров в час.