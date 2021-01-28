Эксперты назвали самый дорогой бренд в мире

Компания Apple впервые за пять лет возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира, ежегодно составляемый компанией Brand Finance.

В последние три года рейтинг возглавлял ретейлер Amazon, стоимость которого оценена в 254,2 млрд долларов. Apple за минувший год сумел поднять стоимость компании до 263,3 млрд долларов, что и вывело ее в лидеры рейтинга.

Отмечается, что за минувшие пять лет Apple подорожал в два раза, в 2016 году его оценивали в 145,9 млрд долларов. Brand Finance объясняет свою оценку такого роста стоимости бренда диверсификацией бизнеса технологической компанией.

Третью строчку рейтинга самых дорогих брендов мира занимает Google, стоимость которого оценивается в 191,2 млрд долларов. 

В список самых дорогих брендов мира также вошли: Microsoft ($140,43 млрд), Samsung ($102,6), Walmart ($93,1 млрд), Facebook ($81,4 млрд), ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, $72,7 млрд).

Самой дорогой российской торговой маркой оказался «Сбер» (новый бренд Сбербанка после ребрендинга в 2020 году). Он занимает 180-е место. 

Помимо Сбербанка в рейтинге 500 самых дорогих брендов есть еще две российские компании. На 304-м месте расположился «Газпром», на 360-м месте — ЛУКОЙЛ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2021, 15:40
    Гость: Компания Apple

    А кому она нужна? Как будто нет альтернатив. Отполировали железку - компьютер готов (а внутри сидят маленькие китайцы и работают с утра до вечера).

Выбор читателей
Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией
Акции протеста во Владивостоке
На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального
Правозащитники заявили о более чем 3000 задержанных на акциях протеста
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
ТЦ Европейский
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Паспорт РФ
В РФ вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов
В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
На Леонида Волкова завели дело о вовлечении подростков в акции протеста
© KM.RU
Средний размер ипотечного кредита в России достиг исторического максимума
Критики США включили «Дорогих товарищей» Кончаловского в иностранный топ-5
Критики США включили «Дорогих товарищей» Кончаловского в иностранный топ-5
© KM.RU, Алексей Белкин
Мособлсуд отказался освободить Алексея Навального