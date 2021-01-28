Эксперты назвали самый дорогой бренд в мире

11:00 28.01.2021

Компания Apple впервые за пять лет возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира, ежегодно составляемый компанией Brand Finance.

В последние три года рейтинг возглавлял ретейлер Amazon, стоимость которого оценена в 254,2 млрд долларов. Apple за минувший год сумел поднять стоимость компании до 263,3 млрд долларов, что и вывело ее в лидеры рейтинга.

Отмечается, что за минувшие пять лет Apple подорожал в два раза, в 2016 году его оценивали в 145,9 млрд долларов. Brand Finance объясняет свою оценку такого роста стоимости бренда диверсификацией бизнеса технологической компанией.

Третью строчку рейтинга самых дорогих брендов мира занимает Google, стоимость которого оценивается в 191,2 млрд долларов.

В список самых дорогих брендов мира также вошли: Microsoft ($140,43 млрд), Samsung ($102,6), Walmart ($93,1 млрд), Facebook ($81,4 млрд), ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, $72,7 млрд).

Самой дорогой российской торговой маркой оказался «Сбер» (новый бренд Сбербанка после ребрендинга в 2020 году). Он занимает 180-е место.

Помимо Сбербанка в рейтинге 500 самых дорогих брендов есть еще две российские компании. На 304-м месте расположился «Газпром», на 360-м месте — ЛУКОЙЛ.