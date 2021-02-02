Huawei выпустит флагманский смартфон со складным дисплеем

11:55 2.02.2021

Несмотря на санкции со стороны США, компания Huawei до конца февраля текущего года планирует выпустить новый флагманский смартфон со складным экраном.

Новинка получит название Huawei Mate X2.

По информации ресурса GSMArena, смартфон будет иметь 6,45-дюймовый внешний дисплей и 8-дюймовый внутренний экран (разрешение, предположительно, 2248×2220 точек). Также он получит чип HiSilicon Kirin 9000, квадрокамеру с основным модулем на 50 Мп и фронтальную 16-мегапиксельную камеру. Складываться смартфон будет экраном внутрь.

Не исключается также, что тираж новинки будет ограниченным, так как у компании заканчиваются флагманские процессоры.