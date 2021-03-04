Срок работы МКС продлили до 2028 года

19:48 4.03.2021

Замглавы центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко сообщил телеканалу «Россия 24» о том, что работа Международной космической станции (МКС) будет продлена до 2028 года.

«Мы сейчас уже думаем и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала», - рассказал Гидзенко.

Также он отметил, что обнаруженные на МКС микротрещитны будут устранены (загерметизированны) и они никак не повлияют на срок эксплуатации космической станции.

По словам Гидзенко, в настоящее время космонавты работают над устранением трещины в российском модуле «Звезда» (ее длина составляет 22 мм, ширина - 0,1 мм). Еще одну микротрещину планируется заделать к 12 марта.