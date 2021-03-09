РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции
Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей госкорпорации "Роскосмос".
Процесс подписания договора прошел 9 марта в формате видеоконференции. Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции подписали гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.
О возможной совместной работе с Китаем Рогозин впервые рассказал в 2019 году. По его словам, проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области встероидно-кометной безопасности.
12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания МНЛС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А снимать кто будет "Луну" в студии - Бондарчук или Михалков? Тут еще надо опыт Кубрика учесть и с ком. графикой не переборщить.
а России то зачем станция?
ну и где же комменты витька с иванычем и прочих спецов по космосу которые как дважды два доказывали что на Луне находится человеку не возможно из-за убийственной радиации И поэтому дескать амеры никак не могли посещать и гулять по Луне и вся их лунная программа сплошная липа снятая в Голливуде Ау ребята-где вы Жду ваших умных комментов
Интересно что это за меморандум о взаимопонимании ? И в чем это взаимопонимание состоит ? Буквально на днях состояние дел в Роскосмосе обсуждали специалисты на телеканале РБК. Было заявлено, что Китай готов на кооперацию в освоении космоса, но только под своим началом. Не значит ли этот меморандум, что наши под Китай прогнулись ?
А снег , для начала , с улиц не хотят убрать ? А уж потом и базы строить ...