РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

17:28 9.03.2021

Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей госкорпорации "Роскосмос".

Процесс подписания договора прошел 9 марта в формате видеоконференции. Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции подписали гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

О возможной совместной работе с Китаем Рогозин впервые рассказал в 2019 году. По его словам, проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области встероидно-кометной безопасности.

12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания МНЛС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.