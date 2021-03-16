Роскомнадзор заявил о возможности полной блокировки Twitter в России

Роскомнадзор через месяц может полностью заблокировать Twitter на территории России, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, - сказал ТАСС заместитель главы ведомства Вадим Субботин. - Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

Если же Twitter выполнит все требования, то санкции будут сняты.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор начал «замедлять» скорости работы Twitter в России. Ведомство вынуждено было пойти на эту меру с связи с многочисленным неисполнением Twitter требований по удалению запрещенного контента.

При этом 10 марта временно недоступны оказались многие сайты органов власти, в том числе Кремля и правительства. Интернет-пользователи также жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. СМИ писали, что причиной аварии на сети провайдера могло стать замедление трафика.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.03.2021, 16:03
    Гость: gvozd

    если социальная сеть не удалит запрещенную информацию.
    --
    чем отличается "запрещенная информация" от практики сжигания книг?
    и почему никто не вспоминает о декларции оон на Право человека на Свободный Доступ к информации?
    кстат это еще и нарушение конституции рф, Опять.. без последствий для нарушителей.

  4. 16.03.2021, 15:46
    Гость: личный опыт

    Блокировать надо путем ударом "Калибрами", желательно в ядерном исполнении, по серверам, а не жалкими увещеваниями.
    Тьфу на ленивых правительственных.

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