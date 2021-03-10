Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter
Роскомнадзор объявил о замедлении работы социальной сети Twitter в России с 10 марта. Ограничение коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Пользователи жалуются на очень медленную скорость и невозможность прогрузить картинки.
Ведомство вынуждено было пойти на эту меру с связи с многочисленным неисполнением Twitter требований по удалению запрещенного контента.
"В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций", - говорится в сообщении РКН.
На сегодняшний день не были удалены 3168 материалов с запрещенной информацией.
"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. <...> В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - предупреждают в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Привет Виктор. Мне кажется лёд тронулся. Недавно выведены из-под запрета критики некогда неприкасаемые фигуры, вроде Нарусовой и ее дочери Собчак, Бесогон вернулся в сетку вещания т/к Россия( напомню он тронул Грефа). Иностранцев выгоняют за участие в митингах Навального из страны. НАША башня берет верх, и это тенденция. Надеюсь следующим будет фэйсбук. Позже ютуб, после достройки супероблака при АЭС. Так что хороший сегодня весенний день с хорошими новостями. Я помню как меня выжали из твиттера, постоянными банами. Ууу твари пиндосские, и им бан наступил.
для граждан было бы полезнее замедлить этот "бешеный принтер".
Ха ха ха ! Счастлив безмерно!
А когда Украина выбросила из своего медийного пространства вражеские каналы медведчуковские, ты не одобрял. Двойные стандарты, Витюня.
"С целью защиты российских граждан" создадим им проблемы с доступом в интернет.