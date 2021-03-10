Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter

Роскомнадзор объявил о замедлении работы социальной сети Twitter в России с 10 марта.  Ограничение коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Пользователи жалуются на очень медленную скорость и невозможность прогрузить картинки.

Ведомство вынуждено было пойти на эту меру с связи с многочисленным неисполнением Twitter требований по удалению запрещенного контента.

"В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций", - говорится в сообщении РКН.

На сегодняшний день не были удалены 3168 материалов с запрещенной информацией.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. <...> В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - предупреждают в ведомстве.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 20:21
    Гость: Иван Иваныч

    Привет Виктор. Мне кажется лёд тронулся. Недавно выведены из-под запрета критики некогда неприкасаемые фигуры, вроде Нарусовой и ее дочери Собчак, Бесогон вернулся в сетку вещания т/к Россия( напомню он тронул Грефа). Иностранцев выгоняют за участие в митингах Навального из страны. НАША башня берет верх, и это тенденция. Надеюсь следующим будет фэйсбук. Позже ютуб, после достройки супероблака при АЭС. Так что хороший сегодня весенний день с хорошими новостями. Я помню как меня выжали из твиттера, постоянными банами. Ууу твари пиндосские, и им бан наступил.

  4. 10.03.2021, 18:38
    Гость: Странно, Витюня

    А когда Украина выбросила из своего медийного пространства вражеские каналы медведчуковские, ты не одобрял. Двойные стандарты, Витюня.

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Что может привести к новой войне и попытке украинского «реванша» в Донбассе: некоторые факторы
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
Смертность в России установила рекорд со времен Второй мировой войны
Путин поздравил Терешкову с Днем рождения
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Избранное
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
О борьбе с империалистическими нарративами
Ароматерапия для души и тела
Маццола: если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то станет игроком основного состава
Цветотип «лето»: рекомендации солнечным девушкам по подбору гардероба, украшений и макияжа
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Едем в Венгрию: обзор страны
В Польше запахло военным переворотом
Как справиться с одиночеством
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
По миру покатилась волна государственных дефолтов