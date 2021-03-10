Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter

14:24 10.03.2021

Роскомнадзор объявил о замедлении работы социальной сети Twitter в России с 10 марта. Ограничение коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Пользователи жалуются на очень медленную скорость и невозможность прогрузить картинки.

Ведомство вынуждено было пойти на эту меру с связи с многочисленным неисполнением Twitter требований по удалению запрещенного контента.

"В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций", - говорится в сообщении РКН.

На сегодняшний день не были удалены 3168 материалов с запрещенной информацией.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. <...> В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - предупреждают в ведомстве.